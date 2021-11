Talloze elektrische Nissans op komst, ook met solid-state accu's

Nissan wil zo snel mogelijk naar een portfolio vol elektrische modellen. Het merk investeert daarom de komende vijf jaar een bedrag van €15,6 miljard in verdere elektrificatie en wil dat grofweg de helft van zijn modellenaanbod in 2030 uit geëlektrificeerde auto’s bestaat.

Tot en met 2030 lanceert Nissan 28 nieuwe geëlektrificeerde modellen, inclusief hybrides en 15 volledig elektrische auto's. In 2050 moet Nissan geheel CO2-neutraal zijn. De gezette doelstellingen zijn niet alleen gericht op Nissan, maar ook op het luxe dochtermerk Infiniti, dat onder meer in de VS wordt verkocht.

Van de beloofde 28 nieuwe geëlektrificeerde auto’s komen er 20 al binnen nu en vijf jaar op de markt. Nissan wil namelijk de verkoop van geëlektrificeerde modellen in Europa in fiscaal jaar 2026 met 75 procent vergroot hebben.

Nissan ziet ook heil in solid-state batterijen

Ook interessant: Nissan stort zich op de ontwikkeling van solid-state batterijen. In 2028 brengt het merk zijn eerste auto met kobaltvrije solid-state accu’s op de markt. Solid-state accu’s worden gezien als de heilige graal wat accutechniek betreft. Zij hebben een hogere energiedichtheid, zijn opgewassen tegen hogere temperaturen en zouden een langere levensduur hebben dan conventionele lithium-ion-batterijen. Waar lithium-ion exemplaren een vloeistof als verbinding tussen de twee polen gebruiken, is dit bij de solid-state accu’s een vaste stof.

De investering in nieuwe accutechniek én de doorontwikkeling van lithium-ion-batterijen samen met vergroting van de accuproductie en daarmee gepaard gaande kostenspreiding zal elektrische auto’s volgens Nissan ook goedkoper maken. Zo moeten batterijen voor elektrische auto’s in 2028 maar liefst 65 procent goedkoper zijn dan nu.

Dat moet het volgens Nissan mogelijk maken om ook in goedkopere segmenten elektrische auto’s te gaan brengen. Nissan wil omstreeks fiscaal jaar 2026 jaarlijks 52 GWh aan accu’s bouwen, in 2030 moet de jaarlijkse accuproductie goed zijn voor 130 GWh aan batterijen. Samen met partnerbedrijf 4R Energy wil Nissan ook oude accu’s gaan recyclen.

Vier conceptmodellen wijzen de toekomst

Met vier nieuwe conceptcars biedt Nissan alvast een glimp van de elektrotoekomst. Technische specificaties deelt de fabrikant nog niet.

Nissan Chill-Out

Het eerste nieuwe studiemodel heet Chill-Out en is naast de meest concrete ook direct de meest conventionele van het viertal. Nissan omschrijft de Chill-Out als zijn Next Generation Cross-over EV. De auto staat op het CMF-EV-platform waar de nog op de Nederlandse markt te verschijnen Ariya gebruik van maakt. De SUV met een sterk aflopende daklijn heeft een herkenbaar Nissan-front, al is de concrete invulling ervan volledig nieuw.

Net als de EQ-modellen van Mercedes-Benz heeft de Chill-Out een neus met een zwart masker waar de verlichting min of meer in is verborgen. Ook aan de achterkant van de showauto zien we een dergelijk zwart paneel waarin de verlichting is verwerkt. Het interieur van de elektrische SUV geeft een voorproefje van het binnenste van een volledig autonome auto, compleet met voetenbankje voor de voorpassagiers en een enorm infotainmentscherm.

Nissan Max-Out



Met de Max-Out laat Nissan een elektrisch model zien zoals je dat maar zelden tegenkomt. De Max-Out is namelijk een elektrische cabriolet, een ogenschijnlijk vooral comfortabel model. De auto heeft een banaan-achtig silhouet, een eigenwijs vormgegeven voorscherm en verlichting in dezelfde stijl als op de Chill-Out.

Nissan Hang-Out



De Hang-Out is een vooruitblik op een nieuw elektrisch model dat het midden lijkt te houden tussen een MPV en een SUV. Een echte cross-over dus. De praktisch ogende toekomstvisie heeft aan elke kant twee in tegenovergestelde richting openende schuifdeuren en wordt door Nissan omschreven als ‘een mobiele ruimte’.

Nissan Surf-Out



De vierde en laatste van het kwartet is de Surf-Out, een vooruitblik op een multifunctionele elektrische pick-up waar je in een handomdraai een glazen kap over de laadruimte kunt zetten. De Surf-Out lijkt een vooruitblik op een compacte, lifestyle-achtige pick-up en moet een ultieme vrijetijdsmachine zijn.

