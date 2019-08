Systeem moet ouders waarschuwen dat ze nog kinderen in een (te hete) auto hebben zitten

Of het komt door stress of door de hectiek van het moderne bestaan weet niemand, toch zijn er elke zomer weer berichten over ouders die hun kinderen achterlaten in de auto. Bij normale temperaturen loopt dit meestal goed af, maar niet als de zon aan de hemel brandt. Vooral in Amerika gebeurt het vaak. Dit jaar zijn er al 34 kinderen overleden nadat ze werden achtergelaten in een te warme auto. Afgelopen jaar stond de teller op 52. Hoeveel mensen er in Europa omkomen door oververhitting in een voertuig wordt niet bijgehouden.

Meestal worden ze per ongeluk achtergelaten, maar soms gebeurt het bewust. Bijvoorbeeld omdat een van de ouders even naar het postkantoor moet en dan in gesprek raakt. Kennelijk wordt in veel gevallen ernstig onderschat hoe snel een auto opwarmt met warm weer. Precies daar wil de Europese Commissie een eind aan maken. Een systeem dat bestuurders attent maakt op de aanwezigheid van kinderen op de achterbank, wordt volgens het gezaghebbende Automotive News na verloop van tijd verplicht.

Alarmtoon

Ook wetgevende instanties in de Verenigde Staten en EuroNCAP, de instantie die auto’s beoordeelt op hun veiligheid, zullen vanaf 2022 rekening houden met de aanwezigheid van kinderdetectiesystemen. Automerken als Hyundai, GMC Buick, Cadillac, Chevrolet en Nissan bieden de techniek al aan. Het gaat daarbij om een systeem dat onthoudt of de achterdeuren werden geopend vlak voor of nadat de auto werd gestart. Wanneer dat zo is, hoort de bestuurder een alarmtoon en is in het dashboard de melding te zien ‘look in rear seat’.