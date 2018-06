Suzuki onthult vierde generatie Jimny: nog steeds een echte terreinauto

Met de nieuwe Jimny krijgt de huidige generatie na maar liefst 20 jaar trouwe dienst een opvolger. Komend najaar staat hij bij de Nederlandse dealers. Het hoekige design doet in eerste oogopslag denken aan een Hummer. Het leidt in elk geval tot een praktisch interieur. De zwarte grille, bumpers en spatbordverbreders onderstrepen zijn stoere karakter en hetzelfde geldt voor het reservewiel achterop de carrosserie.

Ook het design van het dashboard is hoekig en stoer, inclusief het instrumentarium met twee grote klokken voor de snelheid en het toerental. Een centraal geplaatst touchscreen (geschikt voor Android Auto en Apple CarPlay) is voor de bediening van onder meer audio en navigatie. De Jimny wordt leverbaar met opvallende carrosseriekleuren, waaronder de trendy 2‑tone kleur 'Kinetic Yellow' met zwart dak.

De eerste generatie van de kleine Suzuki werd in 1970 onthuld. Het was toen de eerste en enige compacte 4x4 in het kleinste segment van de markt. Vooral zijn lage gewicht bracht hem in het terrein waar andere, veel grotere en duurder terreinauto's het lieten afweten. Suzuki heeft tot nu toe bijna 2,9 miljoen Jimny's verkocht. Hij is daarmee een van de succesvolste Suzuki-modellen ooit.