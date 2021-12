Stortvloed aan elektrische Toyota’s op komst, Lexus schrapt benzinemotor

Tijdens zijn speech onthulde de topman namelijk niet één studiemodel voor een toekomstige Toyota op batterijen, maar verschenen bijna dertig (!) verschillende concept cars in beeld. Zo’n grote onthulling komt in de autowereld überhaupt maar zelden voor, maar zeker bij het doorgaans zo conservatieve bedrijf uit Japan geldt deze stortvloed aan nieuwe modellen als een aardverschuiving.



Het feit dat de Aziatische automerken omschakelen naar elektrische modellen is op zich niet heel verrassend. Andere grote concerns als Volkswagen, Ford en Mercedes zijn daar immers ook al druk mee bezig. Als Toyota (nog altijd de grootste autoproducent van de wereld) mee wil blijven tellen op het wereldtoneel, kan het bedrijf niet achterblijven. Maar de manier waarop Toyota en Lexus het aanpakken is ronduit opvallend. Ten eerste is de schaal enorm: nog vóór het jaar 2030 willen de merken dertig batterij-elektrische modellen in hun showrooms hebben staan. Daar trekt het concern naar eigen zeggen zo’n 31 miljard euro voor uit.

Volledig scherm De Toyota bZ4X komt volgend jaar op de markt. © Toyota

De rigoureuze omslag is bovendien opmerkelijk omdat de Japanse merken jarenlang halsstarrig vasthielden aan hybride aandrijving. Die techniek, waarbij een reguliere benzine- of dieselauto iets zuiniger wordt gemaakt dankzij een elektromotor, werd door Toyota lang als dé oplossing gezien om de wereldwijde CO2-uitstoot te drukken. Ondertussen bood het bedrijf geen noemenswaardige elektrische alternatieven, in tegenstelling tot de concurrentie.

Meer bZ-modellen

Het immense offensief dat Akio Toyoda uit zijn hoge hoed toverde, moet er dus voor zorgen dat Toyota en Lexus binnen afzienbare tijd wél meetellen in de wereld van elektrische auto’s. Het concern zet de stroom er zogezegd vol op; volgend jaar verschijnt (zoals bekend) als eerste de volledig elektrische bZ4X in de showroom, terwijl andere modellen in sneltreinvaart volgen.

Volledig scherm Toyota-topman Akio Toyoda voor een hele collectie aan vers onthulde (elektrische) studiemodellen. © Toyota

Zo laat Toyota in totaal al vijf bZ-modellen zien. Deze auto’s, waarvan de letters in de typeaanduiding staan voor ‘beyond Zero’, zijn allemaal volledig elektrisch. Afgaand op de foto’s werkt Toyota naast de bZ4X (een middelgrote familie-SUV) ook aan een sedan, die qua uiterlijk wel wat weg heeft van een gemoderniseerde Prius. Ook staat een ‘Compact SUV’ in de geest van de huidige CH-R op stapel, toont Toyota een ‘Large SUV’ en komt er een ‘Small Crossover’ aan. Die laatste heeft veel weg van de onlangs onthulde Aygo X, wat de indruk wekt dat Toyota met een heel compact elektromodel komt. Over die auto verklapt topman Akio Toyoda dat hij bijzonder zuinig met energie zal omspringen: ,,Een groot accupakket maakt kleine modellen te zwaar en te duur, dus moet hij zuinig zijn.”

Vreemd genoeg doet Toyota nog geen harde uitspraken over welke bZ-modellen ook daadwerkelijk op de Nederlandse markt verschijnen. Desgevraagd laat de vaderlandse importeur aan onze autoredactie weten dat ‘de bZ4X in Europa gezelschap krijgt van een batterij-elektrische compacte cross-over’ en dat Toyota ‘het groots gaat aanpakken’.

Volledig scherm Vooraan de vijf beoogde bZ-modellen van Toyota, in het midden vier (mogelijke) toekomstige auto's van Lexus, en achteraan een hele reeks avontuurlijke concepten van Toyota. © Toyota

Alles op batterijen

Dat blijkt ook wel uit de hele reeks aan studiemodellen die buiten het bZ-label zijn voorgesteld tijdens de livestream van Akio Toyoda. In de presentatieruimte staan de meest uiteenlopende batterijbedenksels; van een grote pick-up (belangrijk voor Toyota, onder meer op de Amerikaanse markt) tot een piepkleine elektrische sportcoupé en van een compact terreinwagentje tot een zelfrijdend busje voor in de stad. Het staat er allemaal tussen en alles rijdt op batterijen. Stuk voor stuk zien de concept cars er bovendien verrassend realistisch uit; alsof ze met een paar subtiele aanpassingen zó de weg op kunnen.

Van een aantal voertuigen is al bekend dat Toyota ze in productie wil nemen: zo liet het bedrijf in 2019 al weten dat de zelfrijdende e-Palette in actie zou komen tijdens de Olympische Spelen in Tokio, die vanwege corona in sterk afgeslankte vorm doorgingen. Op het oog lijkt het busje, dat bijvoorbeeld inzetbaar is voor personenvervoer of als bezorgdienst, desondanks klaar om aan de slag te gaan. Verder is het vooralsnog onduidelijk wat Toyota wil zeggen met deze hele vloot aan studiemodellen; mogelijk peilt het bedrijf hiermee de reacties van het grote publiek, om later een beslissing te nemen over daadwerkelijke serieproductie.

Volledig scherm De nieuwe RZ450e is de eerste Lexus die alleen elektrisch leverbaar wordt. © Toyota

Lexus: helemaal elektrisch in 2030

Tussen al het kleurrijke geweld van Toyota staat ook nog het nodige nieuws van luxemerk Lexus. Het meest tastbare nieuwtje betreft de RZ450e, die onlangs al werd aangekondigd maar nu voor het eerst volledig te zien is. Dit wordt de eerste Lexus die vanaf het eerste begin is ontwikkeld als elektrische auto; hij staat op dezelfde bodemplaat als de Toyota bZ4X, maar wordt naar verwachting een maatje groter en voorzien van duurdere extra’s en luxere materialen. Wanneer de RZ450e te koop is en wat zijn prestaties zijn, blijft voorlopig nog gissen.

Wel is duidelijk dat deze auto het begin is van een toekomst waarin het merk Lexus volledig elektrisch wordt. Uiterlijk moet er in 2030 een volledige line-up van batterij-elektrische auto’s staan, zodat Lexus-kopers in Europa, Noord-Amerika en China geen nieuw model met brandstofmotor meer kunnen kopen. In andere delen van de wereld, bijvoorbeeld omdat het laadnetwerk daar nog niet volstaat om over te schakelen op elektrisch, trekt Lexus uiterlijk in 2035 de stekker uit zijn brandstofauto’s.

Volledig scherm Van supersnelle sportwagens tot grote SUV's: als het aan Lexus ligt, horen al deze nieuwe - elektrische - modellen thuis in de 'showroom van de toekomst'. © Toyota

Tegen de Tesla Roadster

Naast de RZ deelt Lexus trouwens ook nog een foto waarop veel meer studiemodellen van het luxemerk staan. Het zijn er maar liefst twaalf in totaal en ook nu betreft het een enorme verscheidenheid aan modellen. Afgaand op deze verzameling werkt Lexus niet alleen aan een hele grote elektrische SUV, maar ook aan een sportwagen, een cabriolet en een kleinere stadsauto (zoals de huidige CT200h).

Topman Akio Toyoda spreekt over zijn gedroomde ‘showroom van de toekomst’. Zijn bijzondere aandacht gaat tot slot uit naar een spectaculair gelijnde sportcoupé van Lexus, de Sports Battery EV genaamd. ,,Dit model symboliseert de toekomst van ons merk. Deze auto zal ongeveer 700 kilometer per laadbeurt kunnen halen en in ongeveer twee seconden van nul naar honderd kilometer per uur kunnen accelereren.” Voor nu klinkt het als verre toekomstmuziek, maar zo te horen droomt de grote baas van Lexus dus van een sportwagen die een vuist kan maken tegen de al aangekondigde Tesla Roadster. Tesla-baas Elon Musk beloofde eerder immers vergelijkbare prestaties voor zíjn sportieve topmodel.

Volledig scherm Na onder meer Ford, Tesla, Hummer en Rivian werkt ook Toyota aan een elektrische pick-up. Deze concept car is één van de vele gedachtenspinsels voor toekomstige modellen van Toyota. © Toyota

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: