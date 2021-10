Stoffige Subaru die tien jaar in schuur stond brengt meer dan drie ton op tijdens veiling

De Subaru Impreza stond tien jaar in een schuur in de Australische staat Victoria. De eigenaar van de gebutste en stoffige Japanner had blijkbaar geen idee wat voor kostbaar voertuig er op zijn terrein stond. Totdat hij besloot het voertuig te verkopen. Aanvankelijke schattingen van zijn voertuig resulteerden in een waarde tussen 15.000 (bijna 9600 euro) en 20.000 Australische dollar (ongeveer 12.800 euro). Maar uiteindelijk bracht de auto een veelvoud daarvan op tijdens een veiling.

De reden: bij nader onderzoek bleek de auto geen alledaagse Subaru te zijn, maar eenex-WRC-auto (World Rally Championship) - een wereldkampioenschap dat halverwege de jaren negentig werd gedomineerd door rallylegendes Carlos Sainz (59) en Colin McRae. (39, †2007). De Subaru is een van de 63 Impreza’s die door het Britse Prodrive-team in opdracht van Subaru in het midden van de jaren negentig in het wereldkampioenschap rally werd ingezet.

Volledig scherm De Subaru Impreza WRX in originele staat. © Lloyd Auctions

Monte Carlo rally

Het voertuig reed vanaf 1994 in het WRC - en belandde in dat jaar onder meer op de derde plaats in de Monte Carlo Rally, bestuurd door Carlos Sainz. De race-carrière van de auto eindigde in 1996 en sindsdien is er volgens het veilinghuis niets aan de auto veranderd. De originele 2,0-liter turbomotor en de handgeschakelde zesversnellingsbak zitten nog steeds in de auto. Het voertuig wisselde echter drie keer van eigenaar en kennis van de geschiedenis van het voertuig ging blijkbaar verloren tijdens dat proces.

Zoals de Daily Mail meldt, werd de Prodrive rally Subaru uiteindelijk op een veiling verkocht voor maar liefst 490.000 Australische dollar (ongeveer 313.000 euro). Voor het veilinghuis was de bereikte prijs echter een teleurstelling . Ze hadden het voertuig na een hertaxatie aanvankelijk geschat op ongeveer 1 miljoen Australische dollar (bijna 640.000 euro). Voor de eigenaar zal de vreugde sowieso groot zijn geweest, want hij had maar een fractie van dat bedrag verwacht.

