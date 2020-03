Steeds minder kleur op de Nederlandse autowegen

Aan de hand van open data van de kentekenregistratie van de RDW kan de website Datagraver.com ieder jaar opnieuw zien hoeveel personenauto’s met welke kleur er op de weg rijden. In de jaarlijkse updates van de grafiek zijn de aandelen van de kleuren in procenten weergegeven. Het overzicht toont aan dat de omslag van kleurrijke auto’s naar meer zwart en (zilver-)grijs eind jaren 90 plaatsvond. Van 1970 tot 1990 kozen automobilisten nog vaak voor geel, maar die kleur is nagenoeg verdwenen. In de afgelopen tien jaar was vooral wit weer in opkomst. Groen was de afgelopen jaren veel minder in trek, maar de belangstelling voor bruin neemt nu weer toe.