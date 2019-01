Spotify nog dit jaar in elke auto te gebruiken

Spotify zal zijn speciaal voor auto's ontwikkelde, met de stem bediende mediaspeler later dit jaar uitbrengen. Dat melden goed ingewijde bronnen aan de Financial Times. Het bestaan van het apparaatje was eerder al per ongeluk uitgelekt in marketingmateriaal. Nu al maakt Spotify soms deel uit van het infotainmentsysteem van de auto, maar dan gaat het vooral om nieuwe, duurdere auto's met een internetverbinding. De aparte mediaspeler die Spotify momenteel ontwikkelt, kan echter ook in oudere auto's worden gebruikt.

The Financial Times weet te melden dat het nieuwe apparaat via bluetooth verbindt met het audiosysteem van de auto. Maar waar het de data vandaan haalt, is onduidelijk. Wellicht dat het apparaat beschikt over multipoint-functionaliteit voor een gelijktijdige bluetooth-verbinding met de smartphone. Een andere mogelijkheid is dat het apparaat verbindt met mobiele netwerken, of dat de speler vooraf muziek opslaat.

Het apparaat heeft hardware-knoppen waarvan de functionaliteit in te stellen valt, bijvoorbeeld een specifieke playlist. Voordeel hiervan is dat de gebruiker zijn blik niet van de weg hoeft te halen om een playlist aan te zetten, mits de knop goed ingesteld is. Ook is er ondersteuning voor stemcommando’s, die vermoedelijk uitgevoerd worden in combinatie met Siri of Google Assistant. Ook dit helpt te voorkomen dat de automobilist wordt afgeleid in het verkeer.