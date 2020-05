Sportwagenfabrikant McLaren wankelt, F1-auto’s in onderpand geven kan niet

Het noodplan behelsde het in onderpand geven van een groot aantal historische Formule 1-auto’s en andere klassiekers, plus het belenen van het eigen hoofdkantoor. Helaas voor McLaren wordt het merk nu teruggefloten door de obligatiehouders omdat de collectie auto’s in 2017 al in onderpand is gegeven voor het uitkopen van oud-topman Ron Dennis.

Dat zou blijken uit informatie van de Financial Times. Eind maart legde McLaren de productie van sportauto’s stil. Destijds werd gemeld dat de productie eind april hervat zou worden, maar het is niet duidelijk of dat ook gebeurd is. Eerder liep McLaren al steun van de Britse overheid mis. Aandeelhouders staken reeds 300 miljoen pond aan eigen vermogen in het bedrijf, maar dat is kennelijk niet genoeg.