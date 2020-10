Spookrijder opgespoord, vrouw (69) is rijbewijs voorlopig kwijt

Te zien is hoe een Twingo ter hoogte van een afslag richting Tilburg de verkeerde kant op rijdt. Een vrachtwagen moet naar rechts uitwijken om een botsing te voorkomen. Het scheelt vervolgens niet veel of een voertuig dat daarachter rijdt, knalt tegen de spookrijder aan. Ook op een andere rijstrook moet het verkeer een extra draai aan het stuur geven om niet te botsen.

De bestuurder van de Twingo krijgt het (voor zover bekend) zonder kleerscheuren voor elkaar zijn voertuig op de vluchtstrook te rijden. Ook weer in tegengestelde richting. Wat er daarna is gebeurd, is helaas niet bekend. ,,Er is onderzoek gedaan naar het filmpje en de collega’s van basisteam de Kempen en de Landelijke eenheid hebben de bestuurder weten te achterhalen”, laat een politiewoordvoerster weten. ,,Het gaat om een 69-jarige vrouw uit Bergeijk. Haar rijbewijs is ingevorderd.”