Spookhuis wordt coronaproof: ‘deze drive-in is misschien nog wel enger’

VIDEO Vrachtwa­gen met gevaarlij­ke stoffen knalt over de kop na aanrijding

24 juni Een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen is woensdag door een aanrijding met een auto op zijn kop in de berm beland naast de A16 bij Dordrecht. Het voertuig is met grof geweld over de vangrail geknald. De A16 ter hoogte van de N3 richting Rotterdam was tot 19.30 uur dicht voor de berging.