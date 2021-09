Splinternieuwe vrachtwagen bijna met brug en al opgeblazen in Duitsland

De Salzbachtalbrug is volgens de Duitse omroep SWR al sinds juni afgesloten vanwege instortingsgevaar: een van de pijlers was verzakt en brokken beton waren naar beneden gevallen. Deze week werd de vrachtwagen alsnog weggetakeld. De ‘redder’ was een megakraan met een maximaal hefgewicht van 330 ton en een telescopische arm die tot 80 meter uitgeschoven kan worden.

Ulrich Neuroth, directeur van Autobahn GmbH West: ,,We zijn blij dat de berging van het voertuig vóór de geplande sloop was voltooid.” Het bedrijf Twitterde over het voorval: 'Het is volbracht, de eenzaamste vrachtwagen van Duitsland is bevrijd’. Volgende week wordt de brug opgeblazen, zonder kraanwagen.