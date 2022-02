Spartelend Alfa Romeo komt weer tot leven: dit is de nieuwe Tonale

Voor het eerst in maar liefst zes jaar presenteert het Italiaanse automerk Alfa Romeo een compleet nieuw model. De Tonale is een compacte SUV die het moet gaan opnemen tegen andere ‘premium’ modellen zoals de Volvo XC40, Audi Q3 en de BMW X1. Volgens Alfa’s moederbedrijf Stellantis is deze auto het begin van de wederopstanding van het roemruchte merk, dat de laatste jaren in roerig vaarwater zit.

Na de komst van de Tonale moet er de komende jaren elk jaar een nieuwe Alfa Romeo verschijnen, zo belooft het bedrijf uit Milaan. Dat zou betekenen dat Alfa een behoorlijke inhaalslag gaat maken, want de afgelopen tijd verscheen er juist heel weinig nieuws van het merk. De Giulia en de Stelvio zijn de meest recente Alfa’s, en die lopen allebei al zeker sinds 2016 mee. Wil het merk daadwerkelijk overleven, is een lading verse modellen inderdaad noodzakelijk.

Met de nieuwe Tonale treedt Alfa Romeo in ieder geval een heel populair segment binnen. Met een lengte van 4,53 meter is dit een middelgrote SUV en die zijn op het moment gewilder dan ooit. Qua formaat past de Tonale daarmee precies onder de Stelvio, die 4,68 meter lang is, terwijl hij iets langer is dan concurrenten zoals de BMW X1. De nieuwe Alfa staat op een aangepast onderstel dat moederbedrijf Stellantis ook gebruikt voor de Jeep Renegade en Compass, al beloven de Italiaanse ontwikkelaars dat de Tonale een sportiever weggedrag zal hebben ‘dat past bij de roemruchte geschiedenis van het merk’. Daar moeten – zo claimt Alfa Romeo – onder meer elektronisch geregelde schokdempers, een DNA-controller met verschillende rijstanden en een ‘perfecte gewichtsverdeling’ aan bijdragen.

Volledig scherm De Tonale is 4,53 meter lang: dat maakt hem iets groter dan een concurrent zoals de BMW X1 © Alfa Romeo

Met of zonder stekker

Opvallend is dat Alfa Romeo de kakelverse nieuweling – tegen de huidige trend in – nog niet als volledig elektrische auto op de markt brengt. Mogelijk komt zo’n versie zonder verbrandingsmotor later wel, maar details daarover geeft het merk op dit moment nog niet.

Wel is bekend dat er keuze komt uit een hybride en een plug-in hybride: de ‘standaard’ Tonale krijgt een compleet nieuwe 1,5-liter benzinemotor met 160 pk (117 kW), die exclusief voor Alfa Romeo is ontwikkeld. De motor zit standaard gekoppeld aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling en krijgt hulp van een 15 kilowatt sterke elektromotor. De transmissie maakt het mogelijk om elektrisch te starten en te rijden met lage snelheden. Bij deze variant worden alleen de voorwielen aangedreven. Bij de lancering van de Tonale komt er ook een 130 pk sterke hybrideversie beschikbaar.

De tweede versie is de Tonale Plug-in Hybrid Q4 met een maximum vermogen van 275 pk, ofwel 202 kilowatt. Met deze aandrijflijn, die dus deels elektrisch is, accelereert de Alfa Romeo in 6,2 seconden vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur, terwijl een accupakket van 15,5 kilowattuur goed moet zijn voor een elektrisch rijbereik van zo’n 60 kilometer per laadbeurt. In het persbericht claimt het merk heel slim een maximum bereik van 80 kilometer, maar dat geldt alleen voor wie (bijvoorbeeld in de stad) heel langzaam rijdt. Aan een openbare laadpaal moet dat batterijenpakket na zo’n tweeënhalf uur weer helemaal zijn opgeladen, claimt het merk. De Q4 in de typeaanduiding geeft aan dat deze Tonale vierwielaandrijving heeft, omdat de elektromotor zijn kracht los laat op de achterwielen. In dit geval drijft een 1,3-liter benzinemotor de voorwielen aan.

Volledig scherm Een brede lichtstreep over de hele breedte van de achterkant: ook Alfa Romeo gaat mee in die trend © Alfa Romeo

Met NFT-certificaat

Alfa Romeo geeft de Tonale trouwens nog een opvallende wereldprimeur mee: volgens het merk is dit de eerste auto ter wereld die wordt geleverd met een NFT-certificaat. Zo’n ‘Non-Fungible Token’ is als het ware een unieke digitale ‘sleutel’ waar alle relevante informatie van de bewuste Tonale in is opgeslagen. Door middel van beveiligde blockchain-technologie weet Alfa Romeo zodoende precies wat er met de auto is gebeurd (bijvoorbeeld qua onderhoud) tijdens het gebruik en de verdere levenscyclus van de auto.

‘Met toestemming van de klant legt de NFT-technologie voertuiggegevens vast en genereert het daarmee een certificaat dat kan worden gebruikt als garantie dat de auto goed is onderhouden, met een positief effect op de restwaarde’, legt het merk uit. Op de markt van tweedehandsauto’s vormt NFT-certificering een extra bron van geloofwaardigheid waarop eigenaren of dealers kunnen rekenen, zo claimt Alfa Romeo. Standaard geeft het Italiaanse merk overigens 5 jaar fabrieksgarantie op de Tonale. Op de accu’s van de hybride versies geldt 8 jaar of 150.000 kilometer.

Volledig scherm Het dashboard van de nieuwe Alfa Romeo Tonale © Alfa Romeo

Amazon: Alexa en pakketjes

Tijdens de ontwikkeling van de Tonale heeft Alfa Romeo naar eigen zeggen intensief samengewerkt met Amazon. Dat zie je onder meer terug in de aanwezigheid van de met spraak gestuurde assistent van het bedrijf van Jeff Bezos, Amazon Alexa. Hiermee moet je de auto moeiteloos met je stem kunnen bedienen, zo claimt het merk. Wie dat liever niet doet, heeft een flink aanraakscherm tot z’n beschikking. Het volgens Alfa Romeo compleet nieuwe infotainmentsysteem werkt op Android software en is draadloos (‘Over-the-Air’) te updaten. Alexa kan verder gebruikt worden om producten aan een boodschappenlijst toe te voegen, een restaurant in de buurt te zoeken of de verlichting of verwarming thuis aan te passen – mits die is aangesloten op een domotica-systeem.

Een andere opmerkelijke Amazon-voorziening is de Secure Delivery Service waar de Tonale over beschikt. Hierdoor wordt de auto een plek waar postpakketten kunnen worden afgeleverd. Door de portieren op afstand te ontgrendelen, kunnen pakketbezorgers de bestelde producten veilig in de auto achterlaten. De eigenaar van de Tonale kan op afstand bovendien updates ontvangen over de status van de auto, zoals het laad- of brandstofniveau of de auto op afstand openen of ontgrendelen.

Volledig scherm Wie dat wil, kan via Amazon een pakketje laten bezorgen in een Tonale © Alfa Romeo

De Alfa Romeo Tonale kan vanaf april 2022 besteld worden en verschijnt nog dit jaar op de Nederlandse weg. Wat de auto exact gaat kosten, maakt het merk op een later moment pas bekend.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.