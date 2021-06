Spanje wil inwoners vaker op de fiets hebben: ‘Eigenlijk gek dat we voorheen nauwelijks fietsten’

Nieuwe Lexus NX ook als plug-inhybride

12 juni De vernieuwde Lexus NX is als eerste Lexus ook als plug-inhybride verkrijgbaar. Een opmerkelijke koerswijziging, want moederbedrijf Toyota betoogde jarenlang dat een hybride zonder stekker de beste oplossing is. Maar ook de nieuwste generatie van de Toyota RAV4 maakte al eerder duidelijk dat de fabrikant daar tegenwoordig toch echt anders over denkt.