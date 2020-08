Snelwegen blijven nog langer in het donker

video ‘Het solide geluid van je autodeur is nep’

21 augustus Het mooie geluid dat je autoportier maakt als je het dichtslaat, is nep. Het is zorgvuldig gecomponeerd door de fabrikanten, die daarmee de perceptie van kwaliteit willen oproepen. Dat stelt althans de Amerikaanse website Mel, die diep in het onderwerp dook.