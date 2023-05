Snelle afschrijving van je auto voorkomen? Let dan hierop

Het komt allemaal neer op vraag en aanbod. Als het aanbod van een automodel groter is dan de vraag dalen de prijzen van gebruikte exemplaren en als er meer vraag is dan aanbod stijgen de prijzen. Sommige zeldzame sportwagens met een beperkte oplage worden soms verkocht voor prijzen ver boven de catalogusprijs van de fabrikant. Dergelijke gevallen zijn echter een grote uitzondering. Bijna alle auto’s worden tot op zekere hoogte afgeschreven, alleen houden auto’s met een hoge marktvraag meer van hun waarde vast dan auto’s met een lage marktvraag. Die marktvraag wordt natuurlijk bepaald door een reeks verschillende factoren.

Merk en model hebben invloed op de afschrijving

Het zal geen verrassing zijn dat het soort auto dat je kiest een grote invloed heeft op de afschrijving die je kunt verwachten. Auto’s van bepaalde fabrikanten behouden hun waarde beter dan andere. Zogenaamde premiummerken hebben de neiging de waarde sterker vast te houden. Er is meer vraag naar deze auto’s op de tweedehandsmarkt. De automarkt wordt echter steeds complexer en de afschrijvingspercentages kunnen enorm variëren, afhankelijk van het model dat je kiest in het assortiment van een bepaalde fabrikant. Ook daarin zitten namelijk verschillen. Zeker met de grotere diversiteit aan modellen bij de merken is dat eigenlijk ook logisch.

De kunst is om te begrijpen wat de markt voor gebruikte auto’s wil en wat die in de toekomst zal willen. SUV’s waren de afgelopen tien jaar een van de grootste succesverhalen in de autowereld en de vraag naar gebruikte modellen is meestal groter dan die naar traditionele hatchbacks en stationwagons. De waarde van kleinere auto’s houdt meestal goed stand, omdat ze meestal scherp zijn geprijsd als ze nieuw zijn. Er zijn altijd mensen die betaalbare, zuinige gebruikte auto’s willen.

Sportieve auto's?

Sportieve auto’s kunnen een allegaartje zijn. Bepaalde specials in een beperkte oplage met lange wachtlijsten kunnen onmiddellijk meer waard zijn dan de catalogusprijs van de fabrikant. Speculanten willen immers deze toekomstige klassiekers bemachtigen. Zelfs alledaagse sportauto’s kunnen hun waarde hardnekkig vasthouden als ze op een bepaald moment de beste van het merk zijn en het aanbod schaars is.

Aan de andere kant kunnen dure maar ouderwetse snelle auto’s met grote, dorstige motoren die niet goed worden ontvangen door recensenten snel hun waarde verliezen. De grootste slachtoffers zijn meestal grote luxe auto’s met hoge catalogusprijzen en kosten die passen bij hun afmetingen. Luxe premium-sedans staan ​​ook vaak bovenaan de lijst van snelst afschrijvende auto’s die er te koop zijn, omdat de vraag naar dergelijke gebruikte modellen beperkt is.

De invloed van de aandrijflijn op afschrijving

De automarkt beleeft zijn grootste periode van verandering in de geschiedenis door de elektrificatie. De aandrijflijn die je voor je volgende auto kiest, kan een grote invloed hebben op hoe snel je de waarde ziet dalen. Over het algemeen is diesel, de brandstof bij uitstek in de eerste jaren van deze eeuw, uit de gratie geraakt bij kopers van nieuwe auto’s. Het aanbod aan nieuwe diesels wordt ook kleiner. Aan de andere kant zien we een sterke vraag naar elektrische auto’s en (plug-in) hybride modellen.

Er zijn echter altijd uitzonderingen op de regel. Bij elektrische auto’s en plug-in hybrides bestaat het risico dat de snelle verbetering van de technologie de waarde van oudere modellen met minder geavanceerde systemen, die bijvoorbeeld een kortere actieradius bieden, kan raken.

Geen handbak

Bij nieuwe auto’s is de populariteit van de handbak flink aan het teruglopen. Dat zie je vooral omdat elektrische auto’s en hybrides geen versnellingsbak hebben. Het is al lang zo dat kopers van veel premium- en luxe-modellen een automaat wilden. Dat zag je ook terug in de waarde van gebruikte auto’s. Bij sommige prestatiemodellen worden handgeschakelde versies echter zeer gewaardeerd op de tweedehandsmarkt en worden ze voor veel hogere prijzen verkocht dan de versies met automaat. In de toekomst zullen gebruikte handgeschakelde auto’s veel zeldzamer worden. We verwachten dat deze tweedeling sterker zal worden, waarbij automaten de norm worden in een groter deel van de markt. Zeldzame handmatige geschakelde sportmodellen zullen dan nog hoger worden gewaardeerd.

Uitrusting van de auto en afschrijving

Zodra je je nieuwe auto en zijn motor hebt gekozen, wil je de opties ervan kiezen. Voordat je afdaalt in een overdaad aan keuzelijsten is het belangrijk om na te denken over de restwaarde. Een auto met verstandige specificaties kan zijn waarde veel beter behouden dan bijvoorbeeld een fluorescerend gele auto met rood leer en de hondenrugzak van 2000 euro.

Bedenk wat de markt verwacht. Sommige auto’s – coupés, sportmodellen en cabrio’s – kunnen felle kleuren dragen. Als je een middenklasse hatchback in een uitgesproken kleur aanvinkt, kan het moeilijker worden om die later te verkopen. Daardoor daalt de waarde.

Uitrustingsniveau

Hetzelfde geldt voor uitrustingsniveaus. Specificaties op instapniveau zijn meestal vrij eenvoudig en minder gewild bij tweedehandskopers dan auto’s met wat meer luxe of sportieve afwerkingen die het uiterlijk van de auto verbeteren. Aan de andere kant van de schaal kunnen top-uitrustingsniveaus en dure opties de prijs van de auto opblazen tot een niveau waarop deze sneller in waarde daalt op de tweedehandsmarkt. Er zijn opties die geen meerwaarde toevoegen bij inruil. Bedenk dus welke functies echt waarde toevoegen aan de auto.

Afhankelijk van het model zullen opgewaardeerde infotainmentsystemen, grotere lichtmetalen wielen, panoramische zonnedaken en verwarmde stoelen meer worden gewaardeerd door een koper van een gebruikte auto. Van geavanceerde gadgets waarvoor je extra hebt betaald, zul je soms minder snel geldelijke waarde terugzien nadat je ze met veel plezier hebt gebruikt. Vergeet niet dat als je 30.000 euro voor een auto betaalt en 30 procent aan afschrijving verliest, je 9000 euro bent kwijtgeraakt. Als je 50.000 hebt betaald, is diezelfde afschrijving van 30 procent een daling van 15.000 euro.

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid is absoluut cruciaal voor kopers van gebruikte auto’s, maar solide informatie over welke auto’s het gemakkelijkst in de omgang zijn, is moeilijk te krijgen. De gebruikersreviews op de AutoWeek-website zijn een onschatbare bron van informatie over de betrouwbaarheid van auto’s. Kies een merk en model met een reputatie van betrouwbaarheid en je zult merken dat de afschrijving meestal langzamer is. De vraag van andere kopers die op zoek zijn naar een auto waarop ze kunnen vertrouwen, helpt die waarde hoger te houden.

Afschrijving wordt hoger met de kilometerstand

Hoe meer je in een auto rijdt, hoe minder waarde hij houdt. Het gebruik ervan is in de eerste plaats echt het punt van het rijden van een auto. De kilometerstand wordt gebruikt als een algemene maatstaf voor de staat van een auto. Modellen met een lager dan gemiddelde kilometerstand voor hun leeftijd zullen meer waard zijn. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.

De gemiddelde jaarlijks gereden afstand voor een auto in Nederland ligt rond de 11.000 kilometer, maar bepaalde soorten auto’s zullen meer kilometers afleggen dan andere. Stadsauto’s en sportauto’s leggen doorgaans minder kilometers af dan executive-sedans die regelmatig snelwegen op en neer ploegen. Auto’s die een relatief hoge kilometerstand voor hun leeftijd hebben, hebben meestal meer over de snelwegen gereden. Die zijn dus op temperatuur gekomen en hebben relatief weinig snelheidswisselingen gehad, wat weer gunstig is voor een (lagere) slijtage.

Algemene staat en onderhoudsgeschiedenis

Waarschijnlijk belangrijker dan de kilometerstand als het gaat om hoeveel je daadwerkelijk voor je auto krijgt, is de staat ervan. Dit is een gebied waarop je een groot verschil kunt maken. Zorg goed voor je auto en je kunt de waardevermindering voor een belangrijk deel beperken.

Dit gaat van het laten onderhouden door een dealer in overeenstemming met het onderhoudsschema van de fabrikant tot het bijhouden van alle uitgevoerde werkzaamheden, het verzorgen van het lakwerk en het schoonhouden van het interieur en het vermijden van stoten en slijtage. Een koper gaat op een bepaald moment je auto inspecteren en elke onvolkomenheid ziet hij dan als een kostenpost als hij die wil repareren of als een onderhandelingspunt dat hij kan gebruiken om af te dingen.

Wetgeving en belasting in de toekomst

Op emissies gebaseerde belastingheffing en milieuzones zijn de afgelopen jaren een groter probleem geworden voor automobilisten en dat zal in de toekomst waarschijnlijk alleen maar toenemen, met een overeenkomstige impact op de waarde van sommige auto’s.

Met het naderende verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto’s in 2035 staat de markt een grote opschudding te wachten. Zullen de restwaardes van elektrische auto’s er baat bij hebben of zal het de waarde kunnen verhogen van gebruikte benzine- en dieselmodellen die nieuw niet meer verkrijgbaar zijn? Wordt het verbod afgezwakt of uitgesteld? Deze vragen zullen ongetwijfeld worden beantwoord naarmate de tijd vordert, maar grote effecten op de de waarde van de auto’s zullen vrijwel zeker voelbaar zijn.