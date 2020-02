Smokkelen? Dan raak je je omgebouwde auto kwijt

Smokkelaars van verborgen spullen als drugs, geld en wapens krijgen hun auto met verborgen ruimte in de toekomst niet meer terug. Het Openbaar Ministerie (OM) stapt over op deze maatregel, omdat het aantal omgebouwde auto's in rap tempo toeneemt en daarmee ook de kosten voor justitie.

De douane deelde tot voor kort geldboetes uit aan betrapte criminelen. Die moesten op eigen kosten eerst de ruimten uit de smokkelwagen verwijderen. Pas daarna kregen ze het vervoermiddel terug. Maar volgens officier van justitie H. van Galen neemt het aantal auto's met geavanceerde, ingebouwde smokkelruimten voor drugs, wapens en hoeveelheden dubieus geld sterk toe. Door de drugshandel in Rotterdam worden er meer smokkelauto's in beslag genomen.

,,Daardoor zijn de kosten te hoog geworden en gaan we stoppen met de teruggave van de smokkelauto's via de douaneregeling. We vragen voortaan weer aan de rechter om verbeurdverklaring van de wagens'', aldus de officier van justitie.

Het Openbaar Ministerie kondigde de nieuwe aanpak aan tijdens een rechtszaak tegen een 21-jarige Albanees. Die werd vorig jaar oktober aangehouden bij een park in Hendrik-Ido-Ambacht tijdens een politieactie waarbij bezoekers van een Rotterdams café werden gevolgd. De kraanmachinist uit Duitsland reed met een Audi A3 naar Hendrik-Ido-Ambacht, zo constateerden agenten. In een verborgen ruimte met vernuftige elektrische sluiting in het middenconsole vond de politie 160.000 euro cash.

Het geld was vermoedelijk afkomstig van drugshandel, maar de verdachte heeft zich sinds zijn arrestatie steeds op zijn zwijgrecht beroepen. Hij wil met geen woord iets zeggen over de herkomst van het geld. In het proces eiste de aanklager negen maanden celstraf tegen de Albanees, alsmede verbeurdverklaring van de luxe auto.

Volgens de richtlijnen voor de aanpak van witwaspraktijken en het bezit van zwart geld kreeg de man echter twee dagen na zijn aanhouding van het OM een transactie aangeboden. ,,Het geld zou in beslag worden genomen en mijn cliënt moest een geldboete van 16.000 euro betalen, zo bood justitie hem toen aan. En dan had hij naar huis gekund'', zei diens advocaat Kim van de Wijngaart. ,,Alleen omdat hij de boete niet kon betalen, wordt er nu ineens een celstraf geëist bij de rechter en verbeurdverklaring van de auto.‘’ Halverwege volgende week doet de rechter uitspraak.