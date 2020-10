Smokkelaar na drie minuten gepakt met zes kilo cocaïne omdat hij in gestolen auto zit

Nog geen drie minuten nadat een Fransman in Eindhoven bijna zes kilo cocaïne kreeg om naar Parijs te brengen, klopte de politie op de autoruit. Hij zat in een gestolen BMW en liep zo tegen de lamp.

Volgens de jongeman (21) vroeg een vriendinnetje of hij iets voor haar vrienden wilde doen. Dat doen Fransen graag, zei zijn tolk in de Bossche rechtbank. Hij reed met ‘iemand’ mee naar Eindhoven en kreeg daar een rugzak en de sleutel van een BMW. Hij moest meteen terugrijden.

Natuurlijk snapte hij toen dat het om drugs ging. Toen hij daar iets van zei, kreeg hij een aanbod: duizend euro per afgeleverde kilo. Het adres kreeg hij in zijn telefoon, met de opmerking dat hij vooral niet te hard moest rijden en dat de opdrachtgever recht achter hem aankwam. Nee, hij ging niet zeggen wie dat was. Hij kende de man niet, en: hij had een veelbetekenende blik gekregen en wist dat hij moest oppassen.

Geen autodiefje

Het dossier had een heel ander verhaal. Die BMW stond niet klaar in Eindhoven, die was gespot toen hij bij Maastricht de grens overkwam. Er zaten gestolen kentekenplaten op en daarom kwam er een automatisch alarm. Hij bleek wat later in Eindhoven te staan. De politie dacht een autodiefje aan te houden, maar deed door een blik in de rugzak onverwacht een veel grotere vangst.

Officier van justitie Jolanda Vermeulen wilde doorpakken. Ze was benieuwd naar de baas, en de opslagplaats van de drugs. Daarom kreeg de Fransman een undercoveragent als celgenoot. Die vertelde hij echter niks. Wel had hij het over ‘mijn auto’ dus kreeg hij ook heling van de BMW op zijn conto.

Vriendendienstengedoe

Vermeulen geloofde niks van het vriendendienstengedoe. Professionele bendes geven echt niet zomaar zes kilo mee aan een onbekende: hij maakt dus gewoon deel uit van de bende. Dat hij eerder al is gepakt met drugs wijst ook in die richting. Ze eiste veertig maanden cel.

Zijn advocate F. Landerloo vond dat veel te zwaar. Het is immers een bekend gegeven dat juist voor het gevaarlijkste werk, het smokkelen, ‘stommeriken’ worden ingezet die het grootste risico lopen voor wat grijpstuivers. En deze kerels worden totaal onwetend gehouden, zodat ze niemand kunnen verraden. Voor haar cliënt pakt de straf ook extra hoog uit, omdat hij als buitenlander niet zoals gebruikelijk na twee derde van zijn straf te hebben uitgezeten, vrij komt.

