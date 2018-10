Smart verkoopt vanaf volgend jaar alleen nog elektrische auto's

Smart leverde zijn auto's in de afgelopen jaren met zowel benzine- als dieselmotoren, maar begon eerder dan Tesla met elektrische auto's. Met de ingebruikname van de eerste elektrisch aangedreven testvloot in Londen was Smart in 2007 pionier op het gebied van elektromobiliteit. In dat jaar reden 100 Smart Fortwo Electric Drives rond in de Britse hoofdstad. In 2009 lanceerde Smart de tweede generatie Fortwo Electric Drive, een model dat in 18 landen op de markt werd gebracht. Sinds 2012 is er de derde generatie elektrische auto's van Smart. Deze draagt ook bij aan het succes van Car2Go, het grootste deelautoproject in de auto-industrie dat onder meer in Amsterdam actief is.