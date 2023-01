Slimmere technologie in auto’s zorgt voor hogere schadekosten

Technologie, zoals een sensor of een achteruitrijcamera, verkleint de kans op schade. Toch dalen de autopremies niet, maar stijgen ze juist. Want het herstellen van deze slimme technologie bij schade is namelijk ook peperduur, blijkt uit een analyse van Independer.

Moderne auto's zitten vol technologie. Zoemers klinken als er te dicht op de motorkap iets beweegt, bellen gaan af als een paaltje te dichtbij komt en het stuur trilt als je langzaam afdwaalt naar de andere rijbaan. Al deze sensoren zorgen voor minder ongelukken en dus minder schade. ,,Het is snel gegaan de laatste jaren", zegt Autoverzekeringsexpert Menno Dijcks. ,,Nieuwere modellen remmen zelfs automatisch af als een bestuurder waarschuwingen negeert, of niet snel genoeg ingrijpt.”

Daling ongelukken door sensoren

Deze rijhulpsystemen kunnen het aantal ongelukken met maar liefst twee derde verlagen, zo blijkt uit een onderzoek dat de Nederlandse verzekeraars in 2022 hebben laten uitvoeren. Camera’s, sensoren en andere technologische hulpmiddelen kunnen het aantal gewonden door aanrijdingen halveren. Dit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars laat verder zien dat de kans op een aanrijding tot drie keer groter is bij auto’s die niet waarschuwen als de bestuurder naar een andere rijbaan rijdt. Een signaal, of zelfs automatisch remmen, als je in z’n achteruit tegen iemand of iets aan dreigt te rijden, verkleint de kans op een ongeval met meer dan 50 procent.

Uiteraard is Nederland hier niet uniek in. Een vergelijkbaar onderzoek, uitgevoerd door autoverzekeraars in de Verenigde Staten, bewijst dat het aantal kop-staartbotsingen voor auto’s met sensoren tot 50 procent lager ligt dan bij auto’s zonder sensoren.

Camera’s en sensoren aan de achterkant voorkomen bijna 80 procent van de aanrijdingen bij achteruit rijden. Het aantal claims dat binnenkomt bij Amerikaanse verzekeraars voor schade aan slimmere auto’s, ligt dan ook duidelijk onder het aantal claims voor auto’s zonder sensoren: tot wel 28 procent lager. Bij jonge bestuurders tot 25 jaar is die daling nog forser.

Heb je met slimme sensoren recht op een lagere premie?

Waarom betalen de eigenaren van deze slimme auto’s dan niet minder voor hun autoverzekering? ,,Het klopt inderdaad dat ook in Nederland het aantal schadeclaims door deze nieuwe technieken daalt”’, zegt Menno Dijcks, expert autoverzekeringen bij vergelijkingssite Independer. ,,Maar het herstellen van schades bij auto’s met deze moderne techniek is een stuk kostbaarder. Het resultaat is dat het bedrag per schadeclaim stijgt, waardoor het totale bedrag dat verzekeraars uit moeten keren in een jaar niet echt verandert, of zelfs stijgt.”’

Sensoren vaak op schadegevoelige plekken

Voor auto’s met sensoren en andere hulpmiddelen lag de gemiddelde claim die Amerikaanse verzekeraars uitbetaalden dan ook 117 dollar hoger dan bij ‘domme’ auto’s. Omdat de sensoren doorgaans aan de buitenkant van de auto zitten, raken ze ook nog eens vrij makkelijk beschadigd - zelfs bij een lichte aanrijding. Een ‘domme’ bumper vervangen, kost in de meeste gevallen een paar honderd euro. Voor een ‘slimme’ bumper, met ingebouwde sensoren, ligt dat bedrag al snel boven de duizend euro.

Reparaties aan de voorruit zijn vaak ook fors duurder als het gaat om meer dan schade aan het glas. Veel autoruiten hebben ingebouwde sensoren of camera’s die afstand, regen en daglicht meten. Zelfs als die systemen niet per se hoeven worden vervangen, kan het nodig zijn om ze na schade aan de voorruit opnieuw af te stellen. Meten ze verkeerd, dan kan de auto op ongelukkige momenten ingrijpen en meer schade veroorzaken dan voorkomen. Zo’n ‘herijking’ van een rijhulpsysteem kost gemiddeld rond de tweehonderd euro.

Wat verlaagt de premies dan wel?

De enige technologische rijhulp die in de Verenigde Staten de premies iets heeft laten dalen, is de Electronic Stability Control (ESC). Deze techniek, die de kans verkleint dat je controle over het stuur verliest, is in Europa sinds 2014 verplicht voor nieuwe auto’s. Amerikanen met ESC in hun auto betaalden gemiddeld een halve procent minder dan eigenaren van vergelijkbare, oudere auto’s zonder ESC. In harde cijfers: op een gemiddelde jaarpremie van 1427 dollar (1263 euro), bespaarden ze zeven dollar (6,20 euro).

