Slimme brandweerwagen kan vijf keer zo veel water meenemen: dit is waarom er méér bluswater nodig is

Deze nieuwe auto haalt een topsnel­heid van 531 km/u

De Koenigsegg Jesko is een Zweedse hypercar, die wordt aangedreven door een 5.0 liter V8 biturbo die 1600 pk sterk is. Hierdoor haalt de supersportwagen een topsnelheid van maar liefst 531 kilometer per uur. Dat zou een nieuw wereldrecord betekenen.

28 april