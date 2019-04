Skoda opent de aanval op de VW Golf

Rij-impressieWaar voor je geld, dat is waar Skoda bekend om staat in de Volkswagen Groep. Maar bij Skoda’s nieuwste model, de Scala, zie je dat er niet aan af. Hier staat een hoogwaardig alternatief voor de VW Golf, terwijl de Scala goedkoper én ruimer is.

De Scala is voor Skoda een heel belangrijke auto. Met een basisprijs van 21.990 euro zit hij in het vaarwater van de veel geprezen en veel verkochte Volkswagen Golf. Tegelijkertijd geeft de nieuwkomer ook de richting aan voor de toekomst van het merk Skoda. Hij toont veel vernieuwing op het gebied van exterieur- en interieurdesign, veiligheid en multimedia. Het zijn allemaal dingen die we binnenkort terug gaan zien bij de eveneens debuterende Skoda Kamiq, een kleine SUV.

De ontwerpers van de Scala hebben puik werk geleverd, zo blijkt. Het fraaie dashboard doet niet onder voor dat van een Golf. De inzittenden kijken naar een groot touchscreen met haarscherpe graphics. De knoppen van de airco voelen duur aan. Maar helaas, op andere punten valt de Skoda door de mand: alle kunststof panelen die je aantreft tussen voet- en navelhoogte voelen goedkoop hard aan. Skoda kan het natuurlijk niet maken om concerngenoten Volkswagen en Audi op elk gebied te overtreffen.

Langer en ruimer

Als het op ruimte aankomt, gaat de Skoda traditiegetrouw aan kop in de Volkswagen-familie. Hij is tien centimeter langer dan de Volkswagen Golf en zijn binnenruimte is riant. Daar profiteren vooral ook lange mensen van, want de voorstoelen schuiven verrassend ver naar achteren.

De Scala is een van de weinige auto’s in de Golf-klasse waarin volwassenen op de achterbank genoeg been- en hoofdruimte hebben. En zijn kofferbak is met een inhoud van 457 tot 1410 liter eveneens riant. Dat is een prettige bijkomstigheid van de eigenwijze carrosserievorm: de Scala zit tussen een hatchback en een stationwagon in. Ter vergelijking: een Golf vervoert 380 tot 1270 liter aan spullen.

Rijgedrag mist verfijning

Hoewel de Scala prima rijdt, kan hij op dit onderdeel niet helemaal tippen aan een Golf. Toegegeven, de 115 pk sterke driecilindermotor presteert krachtig en de handbak schakelt precies. Die positieve indrukken gaan niet weg, maar er steken wel een paar minpunten de kop op. Zo is de besturing wat licht en gevoelloos. Hierdoor stuurt de Scala niet zo lekker als bijvoorbeeld een Ford Focus.

Bovendien vertoont het veercomfort wisselend gedrag. Soms dreunt een putdeksel of dwarsrichel zo stevig door, dat we graag zouden stoppen om in een Golf diezelfde oneffenheden nog eens te incasseren. Vrijwel zeker dat die het soepeler aanpakt. Het verschil in souplesse is niet verwonderlijk, als je bedenkt dat de Scala zijn onderstel deelt met de Polo en niet met de Golf. Vooral bij de achterwielophanging mist het onderstel enige verfijning.

Audi-knipperlichten

Met de veiligheid zit het wel goed: elke Scala heeft een noodremsysteem en rijstrookbewaking. Adaptive cruisecontrol kost 390 euro extra. Verder geeft Skoda de bestuurder een knie-airbag en de koplampen en achterlichten bestaan voor een groot deel uit led-techniek. Over verlichting gesproken: de Scala is de eerste Skoda die leverbaar is met dynamische richtingaanwijzers. Zustermerk Audi was daar ooit het eerst mee: knipperlichten die een soort van streep tekenen doordat stukjes daarvan achtereenvolgens aan gaan. Skoda schroeft ze standaard op duurdere versies van de Scala, maar je kan ze ook aanvinken op de optielijst.

Natuurlijk heeft de Scala ook weer enkele handige oplossingen aan boord, die het merk zelf ‘Simply Clever’ noemt. Een bekend voorbeeld is nog steeds de ijskrabber achter de tankklep. In de bestuurdersdeur van de Scala zit een paraplu. En wil je het reservoir van de ruitensproeier bijvullen, dan kan je de dop daarvan als trechter dienst laten doen.

Niet armoedig

De basisversie van de Scala kost 21.990 euro. Uitgesproken armoedig is die niet, want hij heeft airconditioning, de twee eerdergenoemde veiligheidssystemen en een touchscreen van 16,5 centimeter. Een Volkswagen Golf met precies dezelfde motor (1.0 TSI met 115 pk) en vergelijkbare uitrusting is 3500 euro duurder. De vraag die je jezelf bij een proefrit met de Scala dan ook moet stellen is: wil ik voor een verfijnder rijgedrag ruimte inleveren en 3500 euro méér uitgeven?

Bij het kiezen van de ideale Scala lijken de Style- en Sport Business-uitvoeringen het aantrekkelijkst. Beide hebben lichtmetalen wielen (16 inch), cruisecontrol en de eerdergenoemde Knight Rider-achtige richtingaanwijzers. Het touchscreen is een slag groter en meet in deze versies ruim 20 centimeter diagonaal. Koppel daar je smartphone aan en je kunt het navigatiepakket (vanaf 1190 euro en dat is best prijzig) achterwege laten. Overigens heeft de Scala – heel nieuwerwets – usb-c in plaats van ‘normale’ usb-aansluitingen. Is jouw smartphone daar nog niet mee uitgerust, dan los je dat simpelweg op door een nieuw kabeltje te kopen.

Vrolijker

De Style-uitvoering omvat een koperkleurige sierlijst op het dashboard. Die maakt het overwegend zwarte interieur wat vrolijker. De Sport Business stelt daar sportstoelen tegenover die je lichaam beter ondersteunen en een sportstuur dat fijner vasthoudt. Beide versies kosten grofweg 26.000 euro, dus keuzestress ligt op de loer. Een luxeprobleem, want bij de Volkswagen-dealer valt met zo’n budget überhaupt weinig te kiezen. Voor een compleet uitgeruste Golf ben je immers al gauw 30 mille kwijt.

Volledig scherm Slim: de dop van het reservoir wordt een trechter in de Skoda Scala © Skoda

Volledig scherm In navolging van Audi heeft ook de Skoda Scala dynamische richtingaanwijzers © Skoda

