Sensoren wiel inlezen hoeft echt niet altijd

Een lezer meldde laatst in uw rubriek dat bij het wisselen van (winter-)banden de sensoren altijd ingelezen moeten worden in de boordcomputer. Dat is niet het geval. In sommige auto’s komende meldingen van de bandenspanningscontrole van het ABS-systeem en niet van zogenaamde TPMS-sensoren in de velg. Bovendien kunnen bij de meeste auto’s de sensoren makkelijk gereset worden met een knopje op het dashboard of via de boordcomputer van de auto. Dat geen enkele garage dit gratis zou doen, is onzin. De meeste bandenservicebedrijven doen dit kosteloos, als service voor de klanten.