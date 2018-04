Schattigste motorfiets ooit opnieuw in productie

De Monkey heeft inmiddels een cultstatus en is gewild bij de jeugd en verzamelaars. De populariteit is vooral te danken aan zijn compacte afmetingen. De motor is slechts 77,5 centimeter hoog en weegt 107 kilogram. Maar ook zijn schattige uiterlijk spreekt veel mensen aan. Bovendien is de Monkey bijzonder praktisch, want na een paar jaar werd de mini-motor voorzien van een afneembare voorvork, zodat deze gemakkelijk in de kofferbak van een auto paste.