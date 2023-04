Schadevergoeding voor ex-werknemer Tesla teruggebracht van 137 naar 3 miljoen dollar

Diaz, die in 2015 en 2016 stage liep in een fabriek van de autofabrikant in Fremont, in het noorden van Californië, werd in 2021 nog een schadevergoeding van 137 miljoen dollar in het vooruitzicht gesteld. Maar Tesla ging in hoger beroep, waarna een rechter vorig jaar oordeelde dat dit bedrag inderdaad te hoog was. De schadevergoeding werd verlaagd tot 15 miljoen dollar. Diaz ging daarmee echter niet akkoord en spande een nieuw proces aan.