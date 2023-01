Schade aan je auto door scheur in wegdek? Dan kun je een schadeclaim indienen bij de gemeente

uitgelegd Waarom hardleerse automobi­lis­ten zonder rijbewijs keer op keer wéér de weg op kunnen gaan

Een 41-jarige automobilist werd vorige week van de weg geplukt in Leimuiden met een waslijst aan overtredingen. Sinds 2019 werd hij al zes keer aangehouden voor rijden zonder geldig rijbewijs en vijf keer van de weg gehaald vanwege rijden onder invloed van alcohol. Al drie keer is zijn auto in beslag genomen.

17 januari