Rolls-Royce verwacht al over drie jaar klein vliegtuig elektrisch aan te drijven

Vliegtuigmotorenfabrikant Rolls-Royce verwacht mogelijk over drie jaar al een klein vliegtuig van elektrische aandrijving te kunnen voorzien. Die prognose heeft een hoge bestuurder van de belangrijke toeleverancier van Airbus en Boeing uitgesproken. Daarbij zei hij ook dat elektrisch vliegen voor grotere vliegtuigen waarschijnlijk niet de oplossing is.

Biobrandstof en waterstof

Wereldwijd zijn tal van bedrijven, van grote concerns tot start-ups, bezig met het ontwikkelen van schonere vliegtuigen. Sommige partijen zetten in op vormen van biobrandstof terwijl andere werken aan voortstuwing met waterstof, volledig elektrische systemen of hybride modellen waarbij slechts een deel van de aandrijving elektrisch gebeurt. Watson, die deze week in Singapore is voor de Singapore Airshow, benadrukte in gesprek met journalisten dat hij ‘vertrouwen’ heeft in de nieuwe technologie waaraan zijn bedrijf werkt. Hij voorspelt daarbij dat het bereik door betere accutechnologie later nog wel zal verbeteren. Hij schat in dat het toestel ergens in de jaren dertig van deze eeuw wel 400 kilometer zal kunnen vliegen.

Nooit voldoende energie

Toch is zo’n elektrische aandrijving waarschijnlijk niet de beste optie voor de grote vliegtuigen die Airbus en Boeing maken, geeft Watson aan. Een accu zoals we die nu kennen zou volgens hem nooit voldoende energie kunnen leveren. Voor grote vliegtuigen zou het daarom verstandiger zijn om over stappen op andere schonere technologieën, bijvoorbeeld biobrandstof of waterstof.



Hoewel Rolls-Royce werkt aan ontwerpen voor elektrische motoren en deze later ook in elkaar wil gaan zetten, zal het bedrijf straks geen accu’s gaan produceren. Watson laat weten dat de onderneming daarom met verschillende accufabrikanten in gesprek is. In de loop van dit jaar zal er een besluit worden genomen over wie de accu’s aan Rolls-Royce mag gaan leveren.