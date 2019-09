Robuust en onslijtbaar; zo rijdt de nieuwe Mitsubishi L200

De L200 is – op de Outlander na – de best verkochte Mitsubishi ter wereld. De pick-up is dus een ontzettend belangrijke auto voor het Japanse merk, maar in ons land koopt bijna niemand hem. Wij hebben gereden met de nieuwe, zesde generatie en die gaat daar waarschijnlijk geen verandering in brengen.

,,Van alle auto’s die rondrijden in de mijnen van Indonesië, is meer dan 60 % een Mitsubishi L200. In zo’n veeleisende, ruige omgeving moet een model praktisch onverwoestbaar zijn en daarom zijn wij daar al jaren zo succesvol.” Volgens Koichi Namaki, bij Mitsubishi projectleider van de nieuwe generatie L200, vertrouwen klanten wereldwijd blind op de kwaliteit van zijn product. Deze pick-up is zó stevig en zó onverwoestbaar, daar kun je zelfs op de meest onherbergzame plekken op bouwen.

De L200 is thuis in de mijnen van Azië. Maar wat moet je met deze auto in Nederland? Een land waar dit soort bedrijfswagens hooguit wordt ingezet voor het groenonderhoud op rotondes, het vervoeren van snijbloemen naar de veiling of het verzorgen van wilde dieren in Safaripark Beekse Bergen. Daar rijden ze al jarenlang trouw L200’s, maar verder is het model in Nederland niet bijster populair.

Volledig scherm De Mitsubishi L200 is voor 58% nieuw © Mitsubishi

Volledig scherm Het dashboard is voorzien van nieuw infotainment © Mitsubishi

Belastingregels

Maar ligt dat aan de auto, of aan onze wetten? De belastingregels voor dit soort pick-ups zijn in Nederland namelijk een wirwar van vreemde voorwaarden en aanpassingen. Zodra een pick-up voldoet aan die regels, is hij vrijgesteld van de aanschafbelasting BPM. Dat lijkt gunstig omdat het vele duizenden euro’s scheelt, maar in de praktijk levert het bizarre voorvallen op.

Bij de L200 valt de ‘Club Cab’ (een soort anderhalve cabine met kleine achterdeurtjes) binnen die regels, maar om de auto op bedrijfswagenkenteken te krijgen moet de importeur een schot in het passagiersgedeelte plaatsen waardoor de achterbank vervalt. Daar is overigens al niet zo heel veel ruimte, maar om voordelig te rijden worden de extra zitplaatsen dus uit de auto gesloopt. Dan rij je vanaf zo’n 25.000 euro exclusief btw een grote pick-up, die dankzij overheidsregels minder handig is gemaakt.

Volledig scherm Bij de 'Club Cab' op bedrijfswagenkenteken ontbreekt de achterbank © Mitsubishi

Volledig scherm Bij de 'Club Cab' op bedrijfswagenkenteken ontbreekt de achterbank © Mitsubishi

Wie een volledig uitgeruste Double Cab (met vier volwaardige portieren en vijf bruikbare zitplaatsen) wil, krijgt een L200 op personenwagenkenteken en met dank aan de BPM ineens een rekening van zo’n € 84.000 gepresenteerd. Dat maakt dit model, dat moet concurreren met auto’s zoals de Ford Ranger, Volkswagen Amarok en Toyota Hilux, ook op een andere manier onslijtbaar. Voor dat geld is er zo veel meer te koop; Mitsubishi-dealers hoeven ook nu geen grote aantallen te verwachten.

Harde werker

De Japanse fabrikant heeft overigens wel flink zijn best gedaan op de nieuwe generatie. De zesde L200 uit de geschiedenis is nog steeds gebaseerd op de vorige, maar 58 % van de onderdelen zijn nieuw. Aan de buitenkant valt vooral de nieuwe hoekige neus op, die vier centimeter hoger is dan voorheen en qua vormgeving past in de huidige stijl van Mitsubishi. Er staat wat ons betreft een veel stoerdere auto dan voorheen.

Technisch is deze Mitsubishi een absoluut werkpaard: het onderstel bestaat nog altijd uit een zogenoemd ladderchassis. Oneerbiedig gezegd staat de koets op een stel stevige stalen balken die aan elkaar zijn gelast: zo’n opzet is onverwoestbaar en super stijf, maar betekent vaak weinig goeds voor het rijcomfort. Om dat te verhogen zijn de voorste veren en dempers comfortabeler gemaakt, terwijl de achterwielen worden gedragen door zes bladveren aan elke kant (dat waren er vijf).

Volledig scherm Het ladderchassis van de vernieuwde L200 © Mitsubishi

Het maakt de L200 tot een goedmoedige lobbes die blij wordt van bagage in zijn achterbak. Zonder gewicht op de achterste as (er mag maximaal 1.060 kilo geladen worden) gedraagt hij zich namelijk wel wat nerveus en springerig, terwijl hij op hogere snelheden zweverig en weinig strak aanvoelt. Wel valt op dat de cabine verrassend stil is voor zo’n harde werker. Bovendien valt de pick-up voortaan uit te rusten met een rijstrookassistent, dodehoekdetectie en actieve cruise control terwijl een automatisch noodremsysteem standaard aanwezig is.

3.100 kilo trekgewicht

Ook de motor is nieuw: omdat er bij de vorige L200 te veel vieze uitlaatgassen uit de uitlaat kwamen, monteert Mitsubishi een modernere 2,2-liter dieselmotor. Die heeft met 150 pk (110 kW) iets minder vermogen dan voorheen (was 154 pk) maar met 400 Newtonmeter aan trekkracht sleurt hij maximaal 3.100 kilo zonder al te veel moeite vooruit.

Opvallend genoeg moet je de motor daarvoor wel wakker houden: onder de 2.000 toeren per minuut gebeurt er vrijwel niet, maar zodra de turbo eenmaal wakker is sprint de L200 plotseling vooruit. Dat rijdt niet heel prettig, zeker in de auto’s met handgeschakelde versnellingsbak blijf je terugschakelen omdat de aandrijflijn ‘doodvalt’. Daarom is de nieuwe automaat met zes versnellingen de transmissie die je wilt.

Volledig scherm De draaiknop van het 4x4-systeem © Mitsubishi

Serieuze terreinwagen

De échte kwaliteiten van deze Mitsubishi ontdek je echter pas zodra je de weg verlaat. De L200 is verkrijgbaar met vierwielaandrijving die extreem zware omstandigheden aan kan. Met een draaiknop tussen de stoelen kan je de aandrijving ook vertragen (in de lage gearing zetten en het differentieel tussen de achterwielen vastzetten) waardoor hij zonder enig probleem over grote rotsen en tegen steile hellingen op rolt. Een afdaalassistent helpt je vervolgens ook weer veilig naar beneden.

Dit is zo’n auto waarmee je dóór de berm naar je werk wilt rijden: we hebben weliswaar geen ruige mijnen meer in Nederland, maar voor omgeploegde weilanden, modderige sloten en mulle zandpaden draait deze robuuste Mitsubishi zijn hand niet om.

Volledig scherm De nieuwe Mitsubishi L200

