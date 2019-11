Robotauto in Valkenburg vanuit de ruimte bestuurd

Een astronaut in het ruimtestation ISS is erin geslaagd om met afstandsbediening een robotauto te besturen in Valkenburg. De Italiaanse astronaut Luca Parmitano liet vanuit het ISS met succes een robotwagen een route rijden in de Nederlandse hangaar, waarbij onderweg obstakels werden omzeild en stenen werden opgepikt.

Het experiment was bedoeld om te zien of besturing vanuit de ruimte geschikt is voor toekomstige rovermissies: verkenningstochten op een andere planeet met een speciaal daarvoor ontwikkeld voertuig. Het karretje bevond zich in een hangaar op het voormalige vliegveld Valkenburg.

De test maakt onderdeel uit van een serie experimenten genaamd Analog-1, waarbij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA test of het mogelijk is om een robotrover te laten manoeuvreren en bepaalde taken te laten uitvoeren, waaronder vooral het verzamelen van rotsen of monsters. Volgens de ESA heeft Parmitano zijn missie maandagmiddag succesvol voltooid. Daarbij heeft de rover een vooraf uitgezette en met pylonen gemarkeerde route succesvol afgelegd en dat deed de Italiaanse astronaut ongeveer een half uur sneller dan de tijd die ervoor stond. Ook zijn monsters verzameld op drie verschillende plekken. Vanuit het European Astronaut Centre in Keulen werd beslist welke rotsen opgepikt moesten worden.

Geen wifi

Aanwezigen in de hangaar mochten tijdens de test geen wifi gebruiken, om storingen te voorkomen. Parmitano kreeg al zwevend boven de aarde in het ISS een camerabeeld te zien op een tablet, waarmee hij een blikveld kreeg voorgeschoteld alsof hij op het karretje zat. Op dat scherm kan hij aanpassingen doorvoeren en zaken als de snelheid, richting, werking van de handrem en allerlei cameraposities zien. Voor het met precisie besturen van de robotarm gebruikte de astronaut een speciale Sigma 7-joystick, waarbij ook force feedback wordt ondersteund, zodat Parmitano als het ware kon voelen wat de robot voelt.

Mars

Parmitano heeft eerder al succesvol tests met het karretje uitgevoerd. Deze tests zijn bedoeld om aan te tonen dat het besturen van een dergelijke rover ook op afstand kan plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld vanuit een in een baan om de maan of Mars cirkelend ruimtestation, tijdens een toekomstige onderzoeksmissie. Dit heeft het voordeel dat de astronaut niet ter plekke bij de rover aanwezig hoeft te zijn. Volgens de ESA zou een rover die autonoom (dus volledig zelfrijdend) functioneert veel langer hebben gedaan over de test die Parmitano maandag heeft uitgevoerd. ESA’s projectmanager Kjetil Wormnes zegt dat een rover op Mars enkele weken nodig gehad zou hebben voor het afleggen van het parcours en het oppikken van de rotsen, terwijl de astronaut daar maandag ongeveer een half uur over deed.

General Motors

Al sinds het begin van de ruimtevaart maken voertuigen onderdeel uit van ruimtevaartprogramma's. De autofabrikanten General Motors en Chrysler stonden aan de wieg van het Apollo-programma, dat uiteindelijk leidde tot de landingen op de maan. GM creëerde ook de moonrover, de allereerste maanauto, en de Robonaut 2: een mensachtige robot die astronauten van het International Space Station assisteert bij hun werk.

Toyota werkt momenteel aan de ontwikkeling van een nieuwe maanrover, die in 2030 moet starten met verkenningsritten voor de Japanse ruimtevaartorganisatie. De zeswielige Toyota, met plaats voor twee astronauten, wordt naar verwachting de duurste auto ter wereld. Het voertuig is voorzien van een brandstofcel die uit waterstof stroom produceert voor de elektromotoren. Het moet op één lading waterstof maar liefst 10.000 km kunnen afleggen op het maanoppervlak. De auto moet in 2029 klaar zijn en vanaf 2030 eventueel ook ingezet kunnen worden op Mars.

Tesla

Elon Musk, de topman van Tesla, heeft zo zijn eigen manier om zich met ruimtevaart bezig te houden. Hij runt met succes zijn eigen ruimtevaartbedrijf SpaceX, waarbij hij de Nasa versteld deed staan door een raket te ontwikkelen die voor hergebruik geschikt is. Ook stuurde Musk vorig jaar zijn eigen auto, een Tesla Roadster van de eerste generatie, de ruimte in als testballast voor de Falcon Heavy-raket van SpaceX. De auto reist sindsdien met een snelheid van 120.000 kilometer per uur door het heelal.

Ook bandenfabrikant Michelin levert al jaren bijdragen aan de ruimtevaart, met de ontwikkeling van speciale banden voor de rovers. Maar verder zijn autofabrikanten momenteel druk bezig om zelf robotauto's te ontwikkelen, voor het grote publiek. Daarbij wordt eveneens onderzocht of ze op afstand bestuurd kunnen worden, als dat om welke reden dan ook nodig is.

Bekijk hier een video van het experiment in Valkenburg: