Rob (72) bouwde zelf een auto, deed 'm weg en kocht een Donkervoort: ‘Het instappen wordt wel steeds lastiger’

Rob en Spartaanse auto's. Het is ondenkbaar dat die twee elkaar ooit loslaten. In 1998 bouwde Rob, voormalig werktuigbouwer, een Lotus Super Seven met een in Engeland gekocht bouwpakket en een Ford Sierra als ‘donorauto’. Na er zestien jaar ontzettend veel plezier van te hebben gehad, ruilde de gepensioneerde Zwijndrechter zijn auto in 2016 in voor een Nederlandse bak: een Donkervoort D8 met Audi motor.