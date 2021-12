Ritje naar sinterklaasfeest eindigt in deceptie: auto met kinderen erin ondersteboven in berm

Dit zijn de tien minst betrouwba­re auto's volgens Brits onderzoek

Wie op zoek is naar een tot vijf jaar oude auto, kan beter niet bij het Jaguar-Landrover-concern gaan winkelen. In de top tien van onbetrouwbare auto's staan drie Land Rovers en een Jaguar. Maar de minst betrouwbare auto is opvallend genoeg een Japans model.

27 november