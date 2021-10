Rijkswaterstaat kan zijn spullen bijna opbergen, monsterklussen A15, N3 en N214 zo goed als klaar

Als je volgende salaris wordt gestort, heeft de A15 tussen Sliedrecht en Papen­drecht er een rijbaan bij

27 juli Rijkswaterstaat legt de komende maand een extra rijstrook aan op de overvolle A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht. Dat gebeurt in drie weekenden, waarin de snelweg in één rijrichting wordt afgesloten. ,,Met de fiets, Waterbus of MerwedeLingelijn valt ook prima te reizen.’’