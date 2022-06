Rijkswaterstaat: het wordt een zeer zware ochtend- en avondspits

Rijkswaterstaat verwacht de meeste gevolgen in het midden en oosten van het land. Maar ook bijvoorbeeld rondom Den Haag kan er verkeershinder zijn. De ANWB voorziet forse verkeershinder op de A1, A30 en A12. ,,Het advies is dan ook voortdurend de actuele verkeerssituatie te volgen of woensdag als reisdag te mijden”, meldt de verkeersdienst.

Op verzoek van de politie zijn woensdag vanaf 06.00 uur de op- en afritten van afslag 17 van de A1 bij Stroe afgesloten. Dat is de aansluiting met de N310 waar veel extra verkeer wordt verwacht voor de grote manifestatie. Rijkswaterstaat zet extra weginspecteurs en wegverkeersleiders in. Zowel op de weg als vanuit de verkeerscentrale is dan in te spelen op ontwikkelingen op de snelwegen.

‘Niet op de snelweg met een trekker’

Boeren die woensdag met een tractor of ander landbouwvoertuig naar de actiedag in de Gelderse Vallei gaan, mogen niet over snelwegen of autowegen rijden. De politie gaat die verkeersregel ‘waar het nodig en mogelijk is’ actief handhaven, laat een woordvoerder weten. De organisatoren van het protest willen zelf overigens ook niet dat hun achterban over de snelweg gaat rijden met trekkers.

‘Niet op de snelweg’ is het bovenste punt van een gedragscode die actiegroep Farmers Defence Force (FDF) naar deelnemers heeft gestuurd. Daarop staan ook punten als ‘niet blokkeren’ en ‘geen geweld plegen’. Tijdens eerdere boerenprotesten, die ook om het stikstofbeleid draaiden, reden boeren met tractoren herhaaldelijk over snelwegen heen. Dat is wettelijk verboden, omdat het gevaarlijke situaties kan opleveren.

,,Door hun traagheid kunnen tractoren op de snelweg/autoweg zorgen voor onveilige situaties”, legt de politie nog eens uit. De woordvoerder voegt eraan toe dat ‘per situatie’ wordt bekeken wat er precies moet gebeuren, mochten boeren toch over de snelweg of autoweg gaan rijden.