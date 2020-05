Rijexamen vanaf vandaag weer mogelijk, maar wel met mondkapjes op

Vanwege de coronamaatregelen had het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) sinds 16 maart geen examens meer georganiseerd. Uiteindelijk moesten er 300.000 examens worden uitgesteld, meldde CBR-directeur Alexander Pechtold vanochtend in de AD Ochtendshow To Go. Het is de afgelopen week gelukt om er weer 100.000 te plannen voor de komende tijd. Sinds 13 mei konden rijscholen ook weer zelf examens inplannen.

Mondkapje

Het examen gaat nu wel anders dan voorheen. De leraar mag niet meer meerijden tijdens het examen; alleen de examinator en de kandidaat zitten in de auto. Maar verder is anderhalve meter afstand houden in de auto niet nodig, meent het CBR. ,,We hebben er lang over nagedacht hoe we dat op verantwoorde wijze kunnen doen”, aldus Pechtold. ,,Uiteindelijk hebben we besloten dat we het verantwoord vinden wanneer mensen goed aangeven dat ze niet ziek zijn en alle andere hygiënemaatregelen nemen. Dan moet het lukken.”

Om besmetting te voorkomen, moeten de examinator en kandidaat vanaf vandaag wel een mondkapje dragen. Als alternatief wordt nog onderzocht of een plastic, doorzichtig scherm tussen de examinator en de kandidaat een oplossing zou zijn. Bij dat onderzoek zijn de RDW en TNO betrokken. Het ministerie van Infrastructuur heeft opdracht gegeven voor het onderzoek, maar het CBR ziet deze oplossing nog niet zitten. Schermen lijken geen optie, omdat een examinator nog wel moeten kunnen ingrijpen tijdens een examen, aldus Pechtold. Het CBR was vorige week al voorzichtig begonnen met het weer opstarten van de theorie-examens. Volgens Pechtold heeft het CBR in de afgelopen zeven weken voor zeker 35 miljoen euro aan inkomsten misgelopen, doordat examens moesten worden afgelast.

Volledig scherm Rijles in Helmond. © Rene Manders/DCI Media