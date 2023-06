Rijden met de snelste auto ter wereld: zo voelt 1900 pk in bedwang houden op de A13

De snelste auto ter wereld is 1914 pk sterk én volledig elektrisch. Met zijn vier motoren verbrak de 2 miljoen euro kostende auto onlangs op één dag 23 snelheidsrecords. Een daarvan is een sprint van 0 tot 100 kilometer per uur in 1,82 seconden.

De auto heet Rimac Nevera en daarmee lijkt hij uit het niets te komen, maar dat valt mee. De Nevera is het geesteskind van Mate Rimac, een 35 jaar jonge Kroaat die wordt bestempeld als een van de grootste auto-genieën van dit moment. Autofabrikanten buitelden tot voor kort over elkaar heen om te investeren in zijn Kroatische bedrijf, dat na Tesla wordt gezien als de beste ter wereld als het gaat om elektrische aandrijving.

Nürburgring

De Nevera heeft de meest bizarre acceleratie die je ooit hebt meegemaakt. Binnen 1,82 seconden accelereert de auto van 0-100 km/u en de sprint van 0 naar 300 km/u gaat sneller dan bij de sprint naar de 100 van menig vlotte middenklasser: 9,8 seconden. Eind april brak de Nevera nog 22 andere records op één dag. En daar komt binnenkort ongetwijfeld nog een record bij, namelijk dat van de snelste ronde op de Nordschleife van de Nürburgring. Op dit moment is er gewoon niets snellers.

Volledig scherm De Rimac Nevera. © Rimac

Rotterdam

Dat merk ik wanneer ik in Rotterdam plaatsneem achter het stuur van de 2 miljoen euro kostende bolide. Even het gaspedaal aanraken betekent dat je al illegale snelheden rijdt. Daarom neemt een testrijder van Rimac - die naast mij zit om binnen de grenzen van het redelijke het maximale uit de Nevera te halen - me mee naar een parallelweg langs de A13, vlakbij Rotterdam Airport. Op het rechte stuk weg vraagt hij mij het pedaal even helemaal in te trappen.

412 km/u

Omdat ik al veel snelle elektrische auto's heb gereden, weet ik ongeveer wat ik kan verwachten. Denk ik. Maar dit slaat alles. Mijn bloed wordt zo hard naar de achterkant van mijn schedel geslingerd dat ik er voor mijn gevoel letterlijk een beetje scheel van ga kijken. Het is alsof je een deel van je bewustheid achterlaat op de plek waar je begon met de sprint. En de klap in je nek is bij 100 km/u net zo hard als bij 150 km/u. In theorie gaat het ongeveer zo door totdat de topsnelheid van 412 km/u is bereikt. Zegt de testcoureur.

Volledig scherm De Rimac Nevera. © Rimac

Bugatti

Kortom: op dit moment kan niets hieraan tippen. Zelfs de acceleratie van de Bugatti Super Sport niet. Over Bugatti gesproken: Rimac is ook de nieuwe eigenaar van Bugatti en dus worden ook toekomstige elektrische Bugatti's onder de supervisie van Mate Rimac gebouwd. De vraag is hoe die dan gepositioneerd worden, want sneller en beter dan dit gaat gewoon niet.

Minstens zo indrukwekkend als de acceleratie is de bijtkracht van de remmen. De auto doet slechts 29,94 seconden over een sprint van 0 naar 400 km/u, en remt dan weer af tot stilstand in ook een wereldrecordtijd. En je kunt er enorm goed mee driften. Er is zelfs een speciale driftstand, waardoor je met vier rokende banden een bocht kunt ronden. Ik besluit dit niet uit te proberen tussen de molens, koeien en politieauto's in het Groene Hart.

Volledig scherm De Rimac Nevera. © Rimac

Een motor per wiel

Hard rechtuit mag niet, maar hard een bocht door mag wel en de testcoureur van Rimac moedigt me aan om dit te ervaren. Omdat elk wiel zijn eigen motor heeft, kunnen de aandrijfkrachten steeds uiterst precies en subtiel naar de wielen met de beste grip worden gestuurd. Als je hard rechtsaf wilt, krijgt het linkerachterwiel extra vermogen en wordt het binnenste wiel afgeremd. Met deze extreme vorm van ‘torque vectoring’ bewijst de Rimac dat dit niet alleen een auto is voor de dragstrip. De besturing is lekker direct en niet te zwaar en van het gewicht van de auto heb je ook nooit last.

De Nevera wordt aan klanten geleverd met een begrensde topsnelheid van 352 km/u, maar kan - mede dankzij een trekkracht van 2360 newtonmeter - een topsnelheid van 412 km/u halen tijdens speciale klantevenementen, onder gecontroleerde omstandigheden. Het knappe is dat de auto zeer veel verschillende sensaties biedt, en niet alleen wanneer je hard rechtuit gaat. Van de kenmerkende, ietwat steriele rijervaring die sommige elektrische auto’s bieden, is hier niets te merken.

In 2030 mogen er geen auto’s meer verkocht worden die rijden op fossiele brandstoffen (video):

Endorfinegolven

De auto grijpt je bij de lurven en beloont je permanent met endorfinegolven. Niet alleen op de rechte stukken, maar ook in de bochten en tijdens het rijden door de stad - al is het alleen maar door de autospotters die hun ogen niet geloven als ze de Rimac in het echt zien. Het ESP-systeem is door Rimac afgesteld. Dat is niet verwonderlijk, aangezien je tot een snelheid van 160 km/u nooit het volle vermogen tot je beschikking krijgt, zelfs niet in de Track-modus. Je kunt alles uitschakelen - wat je niet moet doen als je haast hebt. Behalve Drift en Track beschikt de auto over de standen Range, Cruise en Sport.

In het luxueus aandoende interieur zien we drie digitale displays. De binnenruimte is niet overdadig en als je langer bent dan 1,90 meter zit je krap omdat de stoel niet ver genoeg naar achteren kan. Toch voelt het niet benauwend aan boord van de Nevera. De stoelen bieden goede zijdelingse steun en afgezien van de richtingaanwijzers op het stuur - die Rimac heeft afgekeken bij Ferrari - kunnen we geen ergonomische missers ontdekken. Alleen het in- en uitstappen is wel even wennen. Dat komt vooral door de brede dorpels van de slechts 200 kilo wegende koolstofvezel monocoque.

Volledig scherm © Rimac

Actieve aerodynamica

Het ‘aeropakket’ is ook zeer gecompliceerd en beschikt over ‘actieve elementen’ aan de voor-, achter- en onderkant van de auto. Een aantal hydraulisch bediende vleugels en luchtinlaten wordt automatisch geopend en gesloten wanneer de auto accelereert, remt en door bochten gaat. In de bodem zit een 120 kWh grote accu en een regeneratief remsysteem. De auto stuurt ‘by wire’, net als in vliegtuigen, en dus zit er geen mechanische verbinding tussen het stuur en de wielen. De Nevera laadt in minder dan 20 minuten op van bijna 0 naar 100 procent, en dat is een knappe prestatie.

De naam Nevera staat voor een onverwachte mediterrane zomerstorm voor de kust van Kroatië. Net als het weer aldaar kan de Nevera volgens Rimac in een oogwenk transformeren van een comfortabele Gran Turismo in een circuit-georiënteerde racer of een breker van snelheidsrecords. En dat klopt, want het is verbazingwekkend knap hoe de auto alledrie deze rollen perfect kan vervullen. Zeker gezien het feit dat de 2150 kilo wegende Nevera allerminst een lichtgewicht is.

Volledig scherm De Rimac Nevera. © Rimac

Volledig scherm De Rimac Nevera. © Rimac

Volledig scherm De Rimac Nevera. © Rimac

Volledig scherm De Rimac Nevera. © Rimac

