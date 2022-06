Rijden in een Coffee of Cat: deze nieuwe automerken (en vreemde modellen) komen er aan

Lucid Motors: door oud-medewerkers van Tesla

Lucid Motors is opgericht door Peter Rawlinson, de man die bij Tesla technisch verantwoordelijk was voor de Model S. Momenteel heeft Lucid alleen de razendsnelle en peperdure Air in zijn aanbod, een grote vierdeurs sedan in het topsegment. Onze autoredactie heeft als eerste al met die auto gereden in Amerika, dat verslag kun je hier zien en lezen. Binnen een paar jaar moet de Air gezelschap krijgen van een grote elektrische SUV, die momenteel de werktitel ‘Project Gravity’ heeft. Ook broedt Lucid op een veel goedkoper model, dat de handschoen moet gaan opnemen tegen elektrische modellen zoals de Tesla Model 3 en de BMW i4. In Nederland worden de eerste exemplaren van de Air aan het eind van dit jaar verwacht.

Volledig scherm De Lucid Air is een bijna vijf meter lange, volledig elektrische sedan. Hij neemt het straks op tegen modellen zoals de Mercedes EQS en BMW? i7 maar ook tegen de Tesla Model S © Lucid

Rivian: enorm en elektrisch

Rivian begint in Amerika aardig op stoom te raken met een elektrische pick-up, de R1T. Ook de SUV (die R1S heet) rolt in de fabriek in Normal, Illinois van de band, al is die laatste in de Verenigde Staten veruit de minst populaire van de twee. De Europese entree van Rivian is iets minder concreet dan die van Lucid; het Amerikaanse bedrijf krijgt in ieder geval een distributiecentrum in Waalwijk, maar er was ook een tijd sprake van een deal met VDL Nedcar in Born om een Europese productielijn op te zetten voor Rivian. Op dit moment is onduidelijk wat de status is van die plannen, maar het is zeker dat de enorme elektrische modellen binnen afzienbare tijd ook bij ons te koop zijn.

Volledig scherm De Rivian R1T is een enorme, elektrische pick-up © AP

VinFast: ‘Het Tesla van Vietnam’

Nog een fabrikant van louter elektrische modellen die hard aan de weg timmert, maar dan uit de andere kant van de wereld is VinFast. Dit nieuwe automerk uit Vietnam wil in Nederland meteen een aantal modellen op de prijslijst wil zetten: de VF 8 en VF 9. Daarnaast zit nog een hele reeks aan andere, kleinere VinFasts in het vat. Hoe succesvol de eerste serieuze fabrikant uit Vietnam zal worden is afwachten, maar de ambities van het nieuwbakken automerk liegen er in ieder geval niet om.

Volledig scherm Het Vietnamese Vinfast komt met verschillende modellen naar Nederland © AFP

MG: niet langer Brits, wel veel voor weinig

MG werd in 1924 in Groot-Brittannië opgericht als Morris Garages, maar het moderne merk heeft daar – agfezien van het logo en de merknaam – niets meer mee te maken. Het nieuwe MG is in Chinese handen en bestaat sinds eind 2019 in Nederland, dus van een heel nieuwe speler kun je eigenlijk niet spreken. Het merk, onderdeel van het enorme conglomeraat SAIC uit Shanghai, biedt veel auto voor relatief weinig geld. De combinatie van een lage prijs, veel ruimte en prima technologie zorgde ervoor dat de ZS EV in 2019 een vrij groot succes werd in Nederland.

Die volledig elektrische ZS kreeg onlangs een opfrisbeurt, met onder andere een groter accupakket en een groter rijbereik. Naast de ZS levert MG ook nog de EHS, die een elektromotor én een benzinemotor heeft. Verder kun je kiezen uit de luxere Marvel R en de MG 5, de enige elektrische stationwagon die op dit moment leverbaar is. Naar verluidt onthuld het bedrijf volgend jaar een open elektrische sportwagen om het honderdjarig bestaan van MG te vieren. Ook is er een compactere elektrische hatchback onderweg in de klasse van de Volkswagen ID.3 en Renault Megane E-Tech: die auto gaat MG 4 heten.

Volledig scherm De MG5 Electric is de enige elektrische stationwagon van het moment © Bart Hoogveld

Aiways: die ‘andere Chinees’ zie je niet zo veel

In tegenstelling tot MG probeert Aiways het op de Europese markt met een geheel nieuwe naam. Aiways is opgericht door een aantal technische talenten uit China en het eerste model luistert naar de naam U5. Ook dit is een grote auto met een elektrische aandrijflijn, maar ook met wat mager werkende technologie. De U5 kwam in 2020 op de markt en wist tot op heden niet heel veel Nederlanders te overtuigen: er staan slechts 439 exemplaren op een geel kenteken, waarvan een deel als onderdeel van een autodeelprogramma. De U5 is vooralsnog het enige model dat de fabrikant op de prijslijst heeft staan, maar op korte termijn komt daar de U6 – een U5 met een sportiever aflopende daklijn – bij.

Volledig scherm De Aiways U5 is geen enorm succes in Nederland © Aiways

Xpeng: vol met technologie én vleugeldeuren

Ook Xpeng is een gloednieuwe Chinese fabrikant van elektrische voertuigen op Nederlandse bodem. Het eerste model van het merk is de P5, een middelgrote sedan die in Nederland verkrijgbaar is vanaf 48.000 euro. Later komen daar nog de grotere P7 bij – die onder meer leverbaar wordt met bijzondere, naar voren omhoog scharnierende deuren – en staat ook de G9 op de planning. Die laatste is een grote elektrische SUV. De merknaam is voor Nederlanders wellicht wel even wennen, want bij een Xpeng had het ook zomaar kunnen gaan om een nieuwe smartphone.

AutoWeek heeft al met de Xpeng P5 gereden: klik hier voor de rijtest.

Volledig scherm De Xpeng G9 wordt een grote SUV, die naast de P5 en P7 op de markt komt © Xpeng

BYD: elektrische stadsbussen én de Tang

Er komen nog veel meer Chinese modellen aan. BYD is in ieder geval een serieuze partij, want in april van dit jaar was de fabrikant nog de grootste producent van elektrische auto’s van China. Wellicht dat je de merknaam – een afkorting van Build Your Dreams – al wel eens hebt zien staan op een elektrische stadsbus. Concrete plannen voor de Europese en Nederlandse markt zijn nog niet bekend als het gaat om personenauto’s, maar het lijkt erop dat de BYD Han en de Tang (ja, zo heten ze echt) ook bij ons leverbaar worden. In Noorwegen en Duitsland rijden die modellen immers al rond.

Volledig scherm Zo ziet de BYD Tang er uit; dit model is in Noorwegen al op de markt © BYD

Great Wall: rijden in een Coffee of Cat

De Chinese autofabrikant Great Wall haalt niet één, maar twee merken naar Europa. Aan de ene kant heb je straks het modern ogende Wey, aan de andere kant voert het concern het merk Ora, dat juist inzet op nogal bijzondere retrodesigns. De modellen van beide merken hebben bovendien opvallende namen: bij Ora kun je bijvoorbeeld in de 02 Cat en 03 Cat stappen. Tegelijkertijd krijgen de modellen van Wey de modelaanduiding ‘Coffee’ met daarachter een cijfer. Overigens bouwt Wey nu vooral plug-in hybrides die deels elektrisch kunnen rijden, terwijl Ora echt alleen elektrisch is. Wat de plannen voor Nederland zijn bij beide merken, is nog onduidelijk maar Ora en Wey zijn bijvoorbeeld in Engeland al wel te bestellen.

Volledig scherm Wey maakt modellen met vreemde namen zoals 'Coffee' of 'Macchiato' © Wey

Nio: veelbelovend, modern en eigenwijs

Als er één Chinees merk wordt gezien als een rivaal voor Tesla, dan is het wel Nio. De komende ET5 heeft zowel met zijn uiterlijk als zijn specificaties behoorlijk wat weg van de Tesla Model 3 Performance. Toch zijn het niet per sé de auto’s waarmee Nio vernieuwend probeert te zijn, hoewel zij bovengemiddeld veel vooruitstrevende technologie aan boord hebben. Denk daarbij aan een robot in het dashboard die op je commando’s reageert en allerhande sensoren die de auto’s in de toekomst zelfstandig kunnen laten rijden. Hier zie je die techniek in actie in de grote Nio ES8 die autoredacteur Roland Tameling eerder in Noorwegen testte.

Maar het echte eigenwijze aan Nio zijn de accuwisselstations die het merk neerzet in de landen waar het actief is, waaronder Noorwegen. Daar kun je in vijf minuten je leeg gereden accupakket helemaal automatisch laten wisselen voor een volgeladen exemplaar, zodat je direct weer met een volle lading op weg kunt. Daardoor zou je niet meer lang aan een snellader hoeven wachten. Eerder faalde onder meer Renault met een dergelijk idee en zette Tesla het wisselen van accu’s in de ijskast, maar Nio denkt dat de markt er nu klaar voor is. Tegen het einde van de jaar komen de eerste Nio’s bij ons op de markt: dat worden eerst lage vierdeurs modellen in de vorm van de ET5 en de grotere ET7, die later gezelschap krijgen van SUV’s. Ze zijn trouwens allemaal elektrisch.

Volledig scherm Nio's designdirecteur Kris Thomasson bij de komende ET7 © Nio

Hongqi: opvallen als een Chinese hoogwaardigheidsbekleder

Als het goed genoeg is voor functionarissen van de Communistische Partij in China, dan is het ook goed genoeg voor Europeanen. Bij Hongqi hadden ze kennelijk die gedachte, want de elektrische SUV E-HS9 komt naar ons continent. Net als Nio is Hongqi momenteel alleen nog actief in Noorwegen, de Europese proeftuin voor veel Chinese EV-merken. Het merk heeft nog geen concrete plannen om ook naar Nederland te komen, maar als dat gebeurt, lijkt de E-HS9 best een prima aanbieding. De SUV is wat betreft formaat namelijk vergelijkbaar met een Mercedes-Benz GLS, maar heeft in Noorwegen een vanafprijs van circa 60.000 euro.

Volledig scherm De Hongqi E-HS9 is een nogal opvallende verschijning © Hongqi

JAC: één van de goedkoopste elektrische auto’s

Van de snelle en luxe Chinese elektrische auto’s doen we even een paar tredes terug op de ladder naar de JAC iEV7s. Dat is een hele mond vol, maar gelukkig heeft hij onlangs een kortere naam gekregen: E-S2. Met een vanafprijs van 29.900 euro is het met afstand de goedkoopste elektrische SUV-achtige auto die je in Nederland kunt kopen. Een concurrent zoals de goedkoopste MG ZS EV begint bijvoorbeeld bij zo’n 33.000 euro. Verwacht overigens geen flitsende prestaties bij de JAC, maar met 116 paardenkrachten en 270 Newtonmeter aan trekkracht kom je redelijk mee in het verkeer. Het rijbereik ligt dankzij de accucapaciteit van 39 kilowattuur tussen 240 en 300 kilometer.

Volledig scherm De JAC is een relatief goedkope keuze: deze compacte SUV koop je voor minder dan 30.000 euro © JAC

Seres: geen enorm indrukwekkende nieuwkomer

Een concurrent van JAC is Seres, dat met de Seres 3 eveneens een elektrische cross-over naar Nederland brengt. De Seres 3 is met een vanafprijs van 37.995 wel fors duurder dan de JAC E-S2. In een eerdere test stelde onze autoredactie al vast dat er nog genoeg te verbeteren valt aan dit model, dat deels in het Amerikaanse Silicon Valley is bedacht. In de bodem zit een accupakket van 52 kilowattuur en de elektromotor tussen de voorwielen levert 163 pk en 300 Nm trekkracht. Dankzij de grotere accu moet je op één acculading 320 kilometer ver komen met de Seres 3. Overigens is dit niet het enige model waarmee het merk naar Nederland komt, de grotere Seres 5 en Seres 7 zitten ook nog in de pijplijn.

Volledig scherm De Seres 3 in actie © Seres

Faraday Future: eindeloos veel beloftes

Dan over naar de merken die nog moeten gaan beginnen met het produceren van auto’s. Te beginnen met de geplaagde Amerikaanse start-up Faraday Future, dat al jarenlang heel veel belooft maar nu dankzij de hulp van de Chinese gigant Geely (onder meer ook het moederbedrijf van Volvo, Polestar, Lynk & Co en het herboren Lotus) toch nog van de grond lijkt te komen. Dit jaar moet het eerste model, de tot in de treure aangekondigde en uitgestelde FF 91, echt in productie gaan.

Met dit model (dat al sinds 2017 wordt aangekondigd) komt Faraday Future in het segment terecht van de eerder genoemde Lucid Air, maar het merk heeft ook de dure Duitse merken en Tesla in het vizier. De beloofde specificaties van de FF 91 liegen er niet om: 1.050 pk, een acceleratie van nul naar honderd in ongeveer 2,5 tellen en een flink accupakket van 130 kilowattuur. De gecommuniceerde actieradius is met 480 kilometer overigens niet heel ruim voor het formaat accu. Of het inderdaad wat gaat worden met Faraday Future, zal later dit jaar moeten blijken.

Volledig scherm De Faraday Future FF 91 werd al in 2017 voorgesteld, maar is nog steeds niet op de markt © Faraday Future

Fisker Ocean: Volkswagen-techniek in een flitsender jasje

Fisker kennen sommigen misschien nog wel van de bijzondere Karma, één van de eerste stekkerhybrides waar er in Nederland slechts een paar van verkocht zijn. Dat avontuur kwam echter ten einde waarna ontwerper Henrik Fisker zijn geluk opnieuw beproeft met een merk dat elektrische auto’s maakt. De ambitie vliegt je met de ene na de andere tekening van een nieuw model om de oren, maar in de vorm van de Ocean worden de plannen van Fisker behoorlijk concreet. Eind dit jaar komt die elektrische SUV, die gebruikmaakt van het modulaire elektrische platform van de Volkswagen Groep (waar bijvoorbeeld ook de VW ID.4 en Skoda Enyaq op staan) op de markt in Amerika en ‘geselecteerde Europese landen’. Een vanafprijs van tussen de 40.000 en 50.000 euro en een actieradius van 480 kilometer klinken in ieder geval veelbelovend.

Volledig scherm De Fisker Ocean staat op de bodemplaat van onder meer de Volkswagen ID.4, maar ziet er een stuk hipper uit © Fisker

Lightyear 0: Hollandsch Glorie met de nodige uitdagingen

Dit overzicht eindigt met de Nederlandse startup Lightyear, dat onlangs de productieversie van zijn eerste auto met zonnecellen onthulde. Dit najaar moet de Lightyear 0 (zeg: zero), de productieversie van de eerdere One, van de band rollen. Met zonnepanelen op het dak is Lightyear een pionier in de industrie, maar dat mag ook wat kosten: de Lightyear 0 heeft namelijk een prijskaartje van maar liefst €250.000. Dan ben je wel exclusief onderweg, want het merk uit Helmond bouwt maximaal 946 exemplaren. Het bedrijf werkt inmiddels aan een tweede model, dat met een aanschafprijs van om en nabij de 30 mille veel bereikbaarder moet worden. Dat wordt echter een flinke uitdaging: het maken van een beperkte serie auto’s is relatief eenvoudig, het opschalen naar een productie van vele tienduizenden Lightyears is hele andere koek.

Volledig scherm De Lightyear 0 zonder afdekplaten over de achterste wielkasten © Lightyear

