Rij je in België 1 kilometer per uur te hard, dan kost je dat 63 euro (ja, die ene kilometer wórdt gemeten)

Nederland heeft op elf hoofdwegen en 20 provinciale wegen in beide richtingen trajectcontroles. België telt er inmiddels 281. Dan zijn er bijna honderd meer dan een halfjaar geleden, zo blijkt uit cijfers die het ministerie van Binnenlandse Zaken deze maand vrijgaf. En er komen nog elke dag nieuwe trajecten bij. Minister Annelies Verlinden verwacht dat eind dit jaar maar liefst 400 trajectcontroles in werking zullen zijn.

En ze werken ook echt. Dat laatste sprak lange tijd niet vanzelf. Vorig jaar nog functioneerde tweederde van de aangelegde trajectcontroles in België niet door afstemmingsproblemen: de meetapparatuur is in Vlaamse en Waalse handen. De database waarin de gegevens worden opgeslagen is van de federale overheid. En die sloten aanvankelijk niet op elkaar aan. ,,Ik schaam me hierover”, zei de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken in 2021 nog. Maar door betere software en extra personeel is er nu capaciteit om jaarlijks 4,8 miljoen snelheidsboetes te verwerken, rapporteert minister Verlinden. Dat zijn er zo’n 13.150 per dag, of bijna 550 boetes per uur, zo wist De Standaard uit te rekenen.

20 kilometer

Met een trajectcontrole wordt een auto niet op één moment geflitst maar wordt de gemiddelde snelheid over een langere afstand gemeten. Dat dwingt daadwerkelijk tot minder snel rijden. Bij één flitspaal kan de automobilist - mits de flitser tijdig wordt ontdekt, bijvoorbeeld met behulp van een app - even vaart minderen en weer door. Sommige trajecten in Vlaanderen zijn wel 20 kilometer lang en ze worden niet altijd meer met een verkeersbord aangekondigd. Dat laatste is ook nieuw. Het Agentschap Wegen en Verkeer, dat daarover gaat, vindt dat er al te veel borden langs de wegen staan en heeft besloten juist deze weg te halen.

Met voor sommige automobilisten inmiddels desastreuze gevolgen. Deze maand werd een man uit Luik op en neer naar de kust zeven keer bekeurd. Het Nieuwsblad schreef ook al over een gezin dat drie weken lang elke dag verschillende keren is bekeurd bij een lokale trajectcontrole, waarvan de familie dacht dat die niet werkte. De boetes zijn opgelopen tot 6000 euro.

Sms-alert

Want ja, er kunnen weken overheen gaan voordat een bekeuring in de bus valt. Het Vlaamse instituut voor verkeersveiligheid, VIAS, pleit nu voor een sms-alert wanneer een automobilist geflitst is. Justitie voelt daar weinig voor: niet alleen omdat het dan een systeem moet optuigen om bij een bekeurd kenteken meteen een telefoonnummer te achterhalen, maar ook omdat het sms-jes geen betrouwbare manier van communicatie vindt. Ze worden te vaak gebruikt voor fraude. Het raadt aan regelmatig in de Belgische variant van Mijnoverheid.nl te kijken, daar verschijnen de boetes op het moment dat de bekeuring per post wordt verstuurd. Voor Nederlandse chauffeurs zit er weinig anders op dan zich aan de snelheid te houden. De boete voor 1 kilometer per uur te hard is al 63 euro - daar koop je toch zo 20 verschillende biertjes voor.

