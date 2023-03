Richting aangeven op een rotonde: zó hoort het

Karel (85) kapot van diefstal peperdure Jaguar: ‘Meer waarde dan een mooie vriendin’

Parkeervak 66 onder appartementencomplex Het Rechtshuys in Almelo is leeg. Hier parkeerde Karel Jansen (85) zijn volledig gerestaureerde Jaguar E-Type uit 1963. Maar nu is de klassieker, met een marktprijs van minimaal 140.000 euro, verdwenen. Gestolen.