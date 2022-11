Renovatie Haringvlietbrug is een flinke puzzel: ‘We werken op minimaal twee keer de normale snelheid’

Je autobatte­rij gebruiken om te koken en tv te kijken: de technolo­gie is er, nu de praktijk nog

De batterij van je elektrische auto gebruiken om te koken of je warmtepomp te laten draaien: het is nu nog toekomstmuziek, maar de technologie is er klaar voor. De gemeente Rotterdam heeft het afgelopen half jaar geëxperimenteerd met het inzetten van batterijen van elektrische auto’s om elektriciteit op te slaan en terug te leveren. Over een paar jaar zou deze technologie ook beschikbaar moeten zijn voor bezitters van een stekkerauto. Deskundigen zijn enthousiast.

5 november