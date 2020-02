Renault Twingo wordt elektrisch

Brandge­vaar elektri­sche auto's in parkeerga­ra­ges: ‘Het is wachten op de eerste ramp’

22 februari Elektrische auto's in ondergrondse parkeergarages brengen levensgevaarlijke risico's met zich mee doordat de auto's tijdens het laden in brand kunnen vliegen. ,,Het wachten is op de eerste ramp waarbij een grote kans is op slachtoffers‘’, zegt emeritus hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding Ben Ale in een reportage van het tv-programma Kassa.