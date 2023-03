Renault Espace keert terug, als SUV

De vormgeving is geen grote verrassing: de nieuwkomer is gebaseerd op de bestaande Renault Austral, al is hij 21 centimeter langer. Vooral de zitplek op de tweede rij is verbeterd, met meer dan 32 centimeter ruimte op kniehoogte. Van die zitrij zijn de rugleuningen ook tot 31 graden schuin te zetten, wat tot een comfortabeler zit leidt. Op de derde rij is de zitplek krapper, maar wordt nog altijd 12,8 centimeter ruimte op kniehoogte geboden. De nieuwe Espace is 14 centimeter korter dan de vorige generatie.