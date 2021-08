Reddingsstrook maken en niet appen: zo moet je je gedragen tijdens een file in Duitsland

De Duitse evenknie van de ANWB heeft informatie vrijgegeven over de belangrijkste verkeersregels die gelden wanneer automobilisten en motorrijders langdurig vaststaan in een file in Duitsland.

Vooral bij zomerse temperaturen op weg naar vakantie zal lang in de file staan op een gegeven moment problemen opleveren voor alle inzittenden. Even de auto uitstappen en de benen strekken, mag dat dan? ,,Het is verboden om de auto te verlaten, maar bij langdurige opstoppingen gedoogt de politie het, bijvoorbeeld als het te warm wordt in het voertuig”, zegt Andreas Müller van ADAC (de algemene autoclub van Duitsland) Südbaden. ,,Maar ook dan geldt: wandelen op de snelweg is taboe en hulpdiensten mogen bij een ongeval in geen geval gehinderd worden.”

Vorm tijdig een ‘reddingsstrook’

Heel belangrijk in Duitsland is het vormen van een ‘reddingsstrook’. Automobilisten moeten bij een file de middenbaan vrijhouden voor hulpdiensten op wegen van twee of meer rijstroken. Dit is ook verplicht in landen als België, Oostenrijk, Luxemburg, Tsjechië en Hongarije. Daar rijden hulpdiensten bij een noodsituatie dus niet over de vluchtstrook zoals hier, maar tussen het verkeer door. Dit principe wordt deze regel ook gehanteerd door Zwitserland en Slovenië, al is het daar (nog) niet verplicht.

Zelfs voordat er een verkeersopstopping ontstaat, dus bij langzaam rijdend verkeer, moeten bestuurders al zo'n reddingsstrook vormen - altijd tussen de meest linkse rijstrook en de andere rijstroken. ,,De boetes voor automobilisten die zich hier niet aan de regels houden, zijn drastisch verhoogd: naar 200 tot 320 euro”, legt de verkeersdeskundige uit.

Rechts inhalen

Rechts inhalen in een file is alleen toegestaan ​​als het verkeer op de linkerbaan stilstaat of maximaal 60 km/u rijdt. ,,Je mag met maximaal 20 km/u rechts langs stilstaand verkeer rijden”, vertelt Müller. ,,Aan de andere kant is achteruitrijden of keren op de Autobahn altijd verboden - tenzij de politie de automobilisten daarom vraagt, bijvoorbeeld bij een volledige wegblokkade.” De vluchtstrook mag niet worden gebruikt bij files, deze is gereserveerd voor auto’s met pech. Wie zich daar niet aan houdt en over de vluchtstrook naar de volgende afslag of de dichtstbijzijnde rustplaats rijdt, riskeert een boete van 75 euro en één strafpunt op het rijbewijs.

Motorfietsen: niet tussen de auto's door

,,Motorrijders mogen niet tussen de stilstaande of langzaam rijdende voertuigen doorrijden", aldus Müller. ,,Dat wordt bestraft met een boete van 100 euro en één strafpunt. Links inhalen is toegestaan ​​als er voldoende ruimte is. Bellen in de auto zonder handsfree-kit is ook verboden in de file. De bestuurder mag de telefoon alleen vasthouden als de motor is uitgeschakeld. Een overtreding kost tussen de 100 euro en 200 euro, levert twee strafpunten op en een rijverbod van een maand.

Wegversmalling? Ritsen?

Als een rijstrook is geblokkeerd of afgesloten door een ongeval of een wegwerkzaamheden dan moeten de auto's kort voor het knelpunt net als in Nederland ritsen. Müller: ,,In de praktijk wordt vaak gedacht dat hierbij sommige automobilisten voordringen, maar de regeling is bedoeld om het verkeer op gang te houden en de reis zo soepel mogelijk te laten verlopen.”

