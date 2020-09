Reddingsplan voor Maserati, maar is het genoeg?

Over de doden niets dan goeds, maar voor de in 2018 overleden Fiat-topman Sergio Marchionne maken hardcore Maserati-fans graag een uitzondering. Hij bedacht rond 2013 de productie van Maserati op te voeren om de winstgevendheid te vergroten. Dat hij de SUV Levante op de markt liet brengen, zij hem vergeven. Maar dat hij Maserati's ging bouwen op het onderstel van Chryslers en dieselmotoren in het vooronder van deze sportwagens ging duwen, bleken catastrofale dwalingen.

Maserati was tot een jaar of tien geleden een exclusief merk dat auto's produceerde als de Spyder, de langgerekte Quattroporte, de Ghibli en de supersportwagen MC12. Auto's met een sportief onderstel en een écht sportwagenhart. Kwalitatief misschien niet perfect, maar wel exclusief en met een gegarandeerd opwindende rijervaring. Nog verder terug vinden we honderden overwinningen op de meest afschrikwekkende circuits van Europa met auto's als de Maserati Tip 61 'Birdcage' en 250F.

Ferrari en Maserati waren dé sportwagenmerken van Italië. Maar toen kwam Sergio Marchionne. Om volume te gaan draaien met Maserati voegde hij het met Alfa Romeo op één hoop en maakte zo van het exclusieve merk met de drietand een confectiemerk. Omdat Fiat in zee was gegaan met Chrysler (FCA: Fiat Chrysler Automobiles) leek het Marchionne handig om Maserati's te maken op basis van de Chrysler 300 C, een model dat op zijn beurt was gebaseerd op een overjarig onderstel van de Mercedes E-Klasse.

Nachtmerrie

Dit was nog maar het begin van de nachtmerrie. Want niet alleen het onderstel en de lay-out van het dashboard van de nieuwe Maserati's leken ineens sterk op die van de Chrysler 300 C, ook voor de bedieningselementen grabbelden de makers veelvuldig in de onderdelenbakken van het Amerikaanse merk. Denk aan raambediening, de startknop en lichtschakelaars.

Bovendien kwamen er 'nieuwe' V6-turbomotoren. In feite waren dat aangepaste Pentastar V6-blokken van het Chrysler-concern. Daarnaast leek het Marchionne een goed idee om Maserati's te voorzien van dieselmotoren. Als zoiets bij Ferrari geopperd zou worden, had half Italië op zijn achterste benen gestaan, maar in het geval van Maserati kwam Marchionne er vreemd genoeg mee weg. Hoe slecht zijn timing was, behoeft anno 2020 geen betoog.

Het Italiaanse exclusieve sportwagenmerk moest tegen 2018 zijn uitgegroeid tot een grote speler die 75.000 auto's per jaar zou produceren. Het werden er uiteindelijk 36.500. De doelgroep vrat het simpelweg niet dat Maserati werd gedegradeerd tot een confectiemerk met motoren van Chrysler, een van de automerken ook met de minst aansprekende rijeigenschappen ter wereld. Dat er door de Italiaanse ingenieurs flink was gesleuteld aan de Amerikaanse onderstellen, deed daar weinig aan af.

Volledig scherm Kan Maserati met alle nieuwe plannen echt de toekomst aan? © Maserati

Dwaalspoor

Na het plotselinge overlijden van Sergio Marchionne in 2018 gaf zijn opvolger bijna onmiddellijk toe dat Maserati op een dwaalspoor was geraakt. Ook het gebrek aan nieuwe modellen bleek een misser van de eerste orde. Het merk had toen al drie nieuwe modellen in haar gamma moeten hebben: de Alfieri Coupé en Cabrio en nog een mysterieus derde model. Maar verder dan het keer op keer opfrissen van bestaande modellen als de GranTurismo en GranCabrio kwam Maserati domweg niet.

Maar er gloort hoop, want voor het eerst in 13 jaar (!) heeft Maserati een compleet nieuw model ontwikkeld: de MC20. Dat is een 630 pk sterke sportwagen met verbrandingsmotor en vleugeldeuren. Het volledig uit koolstof gebouwde koetswerk van de MC20 wordt gemaakt door Dallara. Dat merk ontwikkelde voor Alfa Romeo ook al de koolstofvezelcarrosserie van de Alfa 4C.

En zelfs de motor is weer echt Italiaans. Maserati beweert dat het de 3,0 liter zescilinder helemaal zelf heeft ontwikkeld, maar in werkelijkheid is het een achtcilinder van Ferrari waarvan twee cilinders zijn afgehakt. De Nettuno, zoals dit blok heet, biedt de MC20 een trekkracht van 730 Newtonmeter. Daarmee schiet deze auto vanuit stilstand naar 100 km/u in minder dan drie seconden. Zijn topsnelheid ligt boven de 320 km/u.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Met de MC20 hoopt Maserati weer de goede weg in te slaan. © Maserati

Standaard beschikt de 1470 kilo wegende auto over koolstof-keramische remschijven. Er volgt nog een elektrische variant, die een actieradius krijgt van een kleine 380 kilometer en nog sneller accelereert: 0-100 km/u in 2,8 seconden. Naar verluidt gaat de auto tegen de 260.000 euro kosten.

SUV's

Voor de hardcore sportwagenfans is de nieuwe Maserati Corse 20 genieten geblazen. Maar aangezien de toekomst van Maserati vooral gevuld is met SUV's en elektrische aandrijving, is het de vraag of het overige nieuws hen ook kan bekoren. Zoals de onlangs gepresenteerde SUV Grecale. Details zijn nog niet bekendgemaakt, behalve dat-ie kleiner wordt dan de SUV Levante. En verder komen er volledig elektrische varianten van de GranTurismo en GranCabrio.

Daarnaast introduceert het merk een nieuw 'personalisatieprogramma', Fuoriserie genaamd. Het is een wat kitscherig initiatief met keuze uit talloze kleuren en bijzondere materialen. Maar dat is precies wat de Maserati-klant wil: maatwerk en individualiteit.