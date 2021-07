Red Bull wil eigen sportwagenmerk beginnen

De eerste klanten van de Valkyrie - de nieuwe hypercar van Aston Martin - kunnen hun auto's binnenkort in ontvangst nemen. De auto is het geesteskind van aerodynamica-genie Adrian Newey, die bij Red Bull het ontwerp van de Formule 1-auto leidt. De Valkyrie is eigenlijk net zo goed een Aston Martin als een Red Bull. Bij Red Bull denken ze daarom na over het zelf fabriceren van modellen voor de openbare weg.

In de Formule 1-podcast Beyond the Grid hint Christian Horner op straatlegale modellen. Horner vertelt eerst dat Newey na eerdere Red Bull-kampioenschappen verschillende aanbiedingen heeft gekregen van andere teams. Horner wist dat Newey graag aan een straatauto zou werken, iets wat Ferrari hem bijvoorbeeld zou kunnen bieden. Daarom besloot Red Bull de technicus te beloven dat hij een straatauto zou kunnen ontwikkelen. Ze wisten toen nog niet met welk automerk ze dat gingen doen. Uiteindelijk werd dat Aston Martin.

Quote We moeten kijken wat de volgende stap is. We hebben allerlei lessen geleerd met de Valkyrie en het zou zonde zijn om ze niet in iets geks te gebruiken Christian Horner

McLaren als voorbeeld

Wanneer de podcast over Adrian Newey spreekt, vraagt ​​interviewer Tom Clarkson aan Horner wanneer we Red Bull’s eerste straatauto’s op de weg zullen zien. Het antwoord luidt: ,,Wie weet, natuurlijk is de samenwerking met Aston Martin nu in de Formule 1 tot een einde gekomen. We moeten kijken wat de volgende stap is. We hebben allerlei lessen geleerd met de Valkyrie en het zou zonde zijn om ze niet in iets geks te gebruiken.”

Het zou niet de eerste keer zijn dat een Formule 1-team ineens straatauto’s gaat maken. McLaren heeft eerder hetzelfde pad gevolgd. De McLaren F1 leek in de jaren negentig een eenmalige exercitie, maar inmiddels is het Britse sportwagenmerk niet meer weg te denken uit de supercarwereld. Het is dan ook niet ondenkbaar dat Red Bull dezelfde weg gaat bewandelen en naast een Formule 1-team ook een automerk wordt.

