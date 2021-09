Razendsnel, elektrisch en voordelig: MG’s nieuwe Marvel R is goed, maar nog geen 10

VIDEO / AUTOTESTNa de succesvolle ZS EV en de plug-inhybride EHS brengt het Chinese MG nu een derde SUV op de markt. De Marvel R is snel, modern en een stuk voordeliger dan de meeste concurrenten. Zeker gezien de prijs maken de Chinezen indrukwekkende stappen, maar in de details is er nog wel wat werk te doen.

Door Roland Tameling

Het was een spetterende terugkeer op de Nederlandse markt voor MG. Het van oorsprong Britse merk dat eerder failliet ging maar weer tot leven kwam onder de vleugels van het Chinese SAIC-concern, wist de afgelopen jaren verrassend veel landgenoten in een elektrische SUV te krijgen. Die compacte ZS EV bood wat andere merken in 2019 nog niet boden: voldoende ruimte en een acceptabele actieradius in een vlot ogende SUV-jas tegen een ongelofelijk aantrekkelijke prijs. Zeker toen importeur Van Mossel de aanschafsubsidie van 4000 euro nog eens verdubbelde (en kopers dus in totaal 8000 euro korting kregen), stonden consumenten letterlijk in de rij voor de elektrische ZS. Een droomstart, mag je wel zeggen.

Inmiddels zijn we een paar jaar verder en liggen de kaarten beduidend anders op tafel. Hoewel de ZS EV nog altijd tot de voordeligste elektrische alternatieven behoort, heeft hij veel meer concurrentie gekregen uit alle hoeken. Maar met name een segment hoger, in de prijsklasse vanaf 40.000 euro, gebeurt er momenteel extreem veel. De ene na de andere fabrikant heeft inmiddels een elektrische SUV op de markt gebracht of doet dat binnenkort, en veel van die modellen laten op een indrukwekkende manier zien hoe hard de ontwikkeling van e-auto’s gaat. Denk maar aan de Hyundai Ioniq 5, de Ford Mustang Mach-E, de Kia EV6, de Volkswagen ID.4 en de Skoda Enyaq iV: stuk voor stuk modellen waar je als modern gezinshoofd prima mee uit de voeten kan.

Goedkoper dan gemiddeld

Nu haakt ook MG aan in dit deel van de markt, en wel met de Marvel R. Die naam heeft niets van doen met The Hulk of andere superhelden, maar op papier heeft dit grotere model van het merk voldoende in huis om flinke klappen uit te delen. Het grootste pluspunt is de prijs, die naar verwachting tussen de 40.000 en 50.000 euro komt te liggen. De definitieve prijs maakt MG later bekend, maar als de Chinezen hun beloftes waar maken heb je een rijk uitgeruste SUV die – door de bank genomen – beduidend goedkoper is dan de meeste concurrenten. Value for money zal, net als bij de ZS EV, voor veel mensen een doorslaggevend argument worden.

Want wat krijg je voor dat geld? In alle gevallen heeft de Marvel R een flink accupakket met een capaciteit van 70 kilowattuur, waarmee je afhankelijk van de versie tussen de 370 en 402 kilometer per laadbeurt moet kunnen halen. Dat is netjes, maar niet beter dan de concurrentie. De hoogste waarde geldt overigens voor de ‘standaard’ versie met twee elektromotoren en 180 pk (132 kW).

De sterkere Performance kies je eerder voor de prestaties dan voor z’n rijbereik: dankzij een derde (!) motor tussen de voorwielen krijgt deze uitvoering 288 paardenkrachten (212 kW) en een indrukwekkende hoeveelheid trekkracht van 665 Newtonmeter, waarmee hij in slechts 4,9 seconden van nul naar honderd sprint. Dat zijn ronduit goede cijfers waar zelfs de sterkste Volkswagen ID.4 GTX niet aan kan tippen. Het is duidelijk: bij deze MG gaat het om méér dan geld besparen.

Plotselinge powerboost

De kracht in de Marvel R Performance is erg vermakelijk: hij heeft zó veel kracht over dat een inhaalactie of een stoplichtsprintje een feestje is. Jammer alleen dat het onderstel en de elektronica van de auto zich af en toe wat laten verrassen door de plotselinge powerboost: zo nu en dan draait het motormanagement de vermogenskraan even dicht om de veiligheid te waarborgen en de auto op koers te houden, maar dat doet de MG niet heel subtiel. Tegenwoordig bestaan er hele slimme tractiecontrolesystemen (zeker in elektrische auto’s, die dankzij hun elektromotoren profiteren van torque vectoring, waarmee de aandrijfkrachten razendsnel worden verdeeld) maar de Marvel R corrigeert niet heel subtiel.

Het rijgedrag van de MG moet je smaak zijn: de vering is wel érg zacht en hoewel dat een redelijk comfortabel karakter veroorzaakt, is het in sommige gevallen zelfs iets te gemoedelijk. Ook op korte hobbels, in snel genomen bochten en bij heftige uitwijkacties voelt de Marvel R als een zacht waterbed, terwijl je af en toe iets meer het gevoel van controle wilt hebben. Daarbij deint met name de achteras te lang na en voelen de vering en demping niet altijd even perfect op elkaar afgestemd. Ook laat de geluidsisolatie iets te wensen over: het gaat te ver om de Marvel R een luidruchtige auto te noemen, maar je hoort bovengemiddeld veel geluid van de banden, de rijwind en voorbijkomende auto’s in het interieur doorkomen. Het voordeel moet natuurlijk ergens vandaan komen, maar in die details zie – of nee, hóór – je het verschil met andere modellen.

En dan: de vele aanwezige hulpsystemen, zoals de botswaarschuwing en de rijstrookassistent. Die werken prima en het is uitstekend dat ze op de auto zitten, maar ze geven zo nu en dan wat vaak commentaar op je rit. Dat is typisch voor Chinese auto’s, al is de MG een oase van rust en vertrouwen in vergelijking met zijn concurrerende landgenoot, de van piepjes en waarschuwingen vergeven Aiways U5. Vergeleken bij die auto – en ook bij de eerdere modellen van MG zelf – laat de Marvel R wél enorme stappen zien. Met name het ontwerp en de afwerking van het interieur zijn beter: daar is niet al het materiaal van Audi-kwaliteit (her en der voel je wat goedkopere kunststoffen die aluminium imiteren, bijvoorbeeld), maar de MG zit oprecht goed in elkaar en voelt solide, terwijl hij volop de aandacht trekt met zijn immense aanraakscherm dat prominent tussen de voorstoelen uittorent.

Verwennerij

Mede dankzij dat modern aanvoelende interieur geeft deze SUV je het gevoel dat je jezelf verwent. De stoelen zitten bovendien goed, al kan de zitpositie voor lange Europeanen tegenvallen omdat zij gevoelsmatig wat te hoog zitten ten opzichte van het stuur. Achterin valt het ruimte-aanbod tegen, al is dat voornamelijk ten opzichte van de extreem ruime concurrentie: de Aiways is achterin immers een balzaal, net als de Ioniq 5 en de Enyaq. In de Marvel R zit je krapper, met name rond het hoofd, en ook de bagageruimte van de MG haalt de hoge standaard niet die door andere recente modellen gezet is.

Met de achterbank in gebruik kan je 357 liter meenemen in de achterbak: zelfs de nieuwe Skoda Fabia slikt meer liters. Met de achterbankleuning neer stijgt de inhoud naar 1396 liter. Onze tip: kies voor de achterwielaangedreven versies, want dan krijgt de MG ook nog een riante ‘frunk’ in de neus van maar liefst 150 liter. Bij de AWD-variant ontbreekt die vanwege de extra motor.

Ook wat de andere cijfers betreft, scoort de MG iets lager dan gemiddeld. Zo kan hij een geremde aanhanger van maximaal 750 kilo trekken, terwijl een VW ID.4 1200 kilo aan kan en diverse andere kandidaten inmiddels al 1500 tot 1600 kilo op hun cijferlijst hebben staan. Laden aan een openbare laadpaal gaat met een keurige 11 kilowatt (een driefaselader is standaard, net als een warmtepomp) maar aan een snellaadpaal houdt de Marvel R het bij 92 kilowatt voor gezien. In een wereld waar sommige auto’s al zo’n 250 kW halen, kun je niet anders dan concluderen dat de MG nog niet overal even hard mee kan zingen. De concurrentie doet veel dingen beter of sneller, maar die zijn in veel gevallen ook zomaar een euro of 10.000 duurder. En dat schijnt toch al heel snel weer een ander licht op de zaak, want bij MG krijg je ontegenzeggelijk veel waar voor je geld.

