Qbuzz stuurt alle elektrische bussen terug naar fabriek: ‘Probleem wordt eindelijk serieus genomen’

Chauffeurs Qbuzz verontwaar­digd over zomer­dienst­re­ge­ling: ‘Wij zijn niet vaker ziek dan anderen’

30 november ,,Dit is een mes in de rug. Wij hebben het weer eens gedaan.’’ De verontwaardiging onder de chauffeurs van Qbuzz in de Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem is groot. Hun baas kondigde eerder deze week aan in het aangrenzende Utrecht volgens een zeer beperkte zomerdienstregeling te gaan rijden omdat veel chauffeurs corona zouden hebben.