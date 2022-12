Publiekslieveling Jona (27) van SBS-programma Lang Leve de Liefde omgekomen bij ongeluk

Jona deed in december vorig jaar mee aan Lang leve de Liefde, waarin singles minimaal 24 uur met elkaar in een huis doorbrengen om te kijken of ze een match zijn. Jona groeide meteen uit tot publiekslieveling. Hij veroverde de harten van vele kijkers met zijn droge humor. ‘Als het geen bier is, dan wel Berenburg. Lekker man!’, was een van zijn gevleugelde uitspraken.