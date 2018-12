Prototype van eerste ‘schone’ én prinselijke poolvoertuig onthuld

Hij is volledig elektrisch, bestand tegen temperaturen van min 50 graden, rijdt op rupsbanden, heeft een bereik van zo’n 45 kilometer én mag het predikaat prinselijk voeren. Mogen we u voorstellen aan Antarctica, het eerste honderd procent schone voertuig voor verkenningen op de Zuidpool.

Het prototype werd gisteren onthuld in Monaco, thuisbasis van de in duurzaamheid gespecialiseerde voertuigfabrikant Venturi. Dat gaat de Antarctica in maart volgend jaar voor het eerst in het echt testen. Dat gebeurt in de regio Telegraph Creek in het uiterste noorden van Canada.

Prins Albert II van Monaco is een van de personen die aan de basis lag van het eerste ‘groene’ poolvoertuig. ,,Tijdens mijn bezoek aan een twintigtal wetenschappelijke onderzoeksstations op Antarctica, in 2009, besefte ik dat de onderzoekers geen ‘schone’ voertuigen hadden om zich te verplaatsen of om materialen te vervoeren. Zelfs niet over korte afstanden. Niemand had daar toen nog aan gedacht’’, zei het Monegaskische staatshoofd gisteren tegen het Franse persbureau AFP.

,,Het is een zeer doelgerichte markt maar als we erin slagen om solide, elektrische bedrijfswagens te maken die bestand zijn tegen grote kou, dan biedt dit interessante toepassingen en zelfs militaire”, vervolgde Prins Albert II. Hij lanceerde in 2006 zijn stichting FPA2 (Fondation Prince Albert 2) voor milieubescherming.

Weerstand

De CEO van Venturi Auromobiles heeft naar eigen alle vertrouwen in de weerstand van de Antarctica-accu bij temperaturen van -50 ° Celsius. ,,We hebben innovatieve oplossingen gevonden en we zijn bezig met het patenteren ervan’’, verzekerde hij.

Het bereik van de Antarctica ligt rond de 45 kilometer bij een snelheid van 20 kilometer per uur. ,,De accu kan probleemloos worden opgeladen met stroom van windturbines en zonnepanelen op Antarctica, zoals die in het Belgische onderzoeksstation Prinses Elizabeth”, aldus vicevoorzitter Bernard Fautrier van de FPA2.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Prins Albert II (r) naast Venturi-CEO Gildo Pastor (l). © EPA