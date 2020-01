Proefrit met peperdure Nederlandse Aston Martin eindigt in Spanje

De Spaanse politie heeft een man opgepakt die met een Nederlandse Aston Martin DB9 naar Spanje was gereden. Hij had de auto meegekregen voor een proefrit bij een autobedrijf in Boxtel, maar nam de testafstand en leentermijn ietwat ruim. Eerder deed hij dit al met een Mercedes-Benz.

Het was niet de eerste keer dat de Belg een auto van een dealer gebruikte als vervoermiddel voor een ritje naar Spanje. In augustus vorig jaar werd hij al een keer opgepakt nadat hij in Nederland een testritje had gemaakt met een Mercedes. Deze keer verplaatste hij zich met een Aston Martin.

De politie van Pontevedra – in het uiterste noordwesten van Spanje – had zich zondagmiddag opgesteld bij het huis van de verdachte in Sanxenxo, na een uitgebreid onderzoek naar zijn handel en wandel. De agenten wilden hem oppakken voor een waslijst aan misdrijven in de regio. De man maakte er onder meer een gewoonte van om in hotels en restaurants ervandoor te gaan zonder te betalen.

Dat deed hij in augustus vorig jaar ook in een garage in Nederland. Hij slaagde erin de verkoper te overtuigen om hem een testritje te laten maken met een tweedehands Mercedes, maar in plaats van daarna terug te keren, reed hij met de wagen naar het noordwesten van Spanje. Daar verving hij de nummerplaten door de Spaanse nummerplaten van een buurman. Hij werd echter betrapt tijdens een routinecontrole van de politie. Hij werd toen beschuldigd van diefstal en fraude, maar kwam op borgtocht vrij. (lees hieronder verder)

Volledig scherm © Guardia Civil

Zijn voorliefde voor dure auto's bleek ook zondag. Toen agenten hem in de boeien wilden slaan, ging hij ervandoor in een Aston Martin. Er volgde een wilde achtervolging waarbij hoge snelheden gehaald werden. Uiteindelijk knalde de man – die zowel de Belgische als de Spaanse nationaliteit heeft volgens lokale media – tegen een politiewagen. De man zit nu in de cel en wordt vervolgd voor diefstal en fraude, maar ook voor het belagen van de politie en het in gevaar brengen van andere weggebruikers.