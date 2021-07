Privé-Mustang van Steve McQueen wordt geveild

video Politie in shock: motoragent Arno doodgere­den, vrachtwa­gen­chauf­feur (45) aangehou­den

7 juli Een motoragent is woensdagochtend om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen op de kruising van de Eemlandweg en de Waalhavenweg in Rotterdam. De vrachtwagenchauffeur is na het fatale ongeluk doorgereden, maar de politie heeft inmiddels een 45-jarige verdachte aangehouden.