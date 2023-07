‘Pratende’ koplampen? Deze nieuwe Audi krijgt ze

Autotest Deze SUV staat voor alles wat de oprichter van dit automerk verafschuw­de

Lotus, het sportwagenmerk dat gespecialiseerd is in het bouwen van lichte, lage en compacte sportwagens, heeft zichzelf opnieuw uitgevonden. Het eerste nieuwe model is een lel van een elektrische SUV op basis van Chinese techniek, die 2,5 ton weegt.